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Новини Коронавірус і карантин
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Pfizer начала доставлять вакцину против коронавируса в ожидании одобрения

Pfizer начала доставлять вакцину против коронавируса в ожидании одобрения

Авиакомпания United Airlines начала развозить по различным странам вакцину от коронавируса производства Pfizer в ожидании ее одобрения регулятором в США, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Американский медицинский регулятор FDA рассматривает вакцину Pfizer наряду с другими и может одобрить эту и другие вакцины к середине декабря.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что вакцина может быть доступна уже в начале декабря. Широкого доступа к вакцине пока не будет — планируется сначала прививать медработников и наиболее уязвимых людей.

По данным газеты, план Pfizer по распространению вакцины включает склады в американском штате Мичиган и в Бельгии, также готовятся склады в центрах дистрибуции в Висконсине и в Германии. Десятки самолетов уже совершают сотни рейсов в день с вакциной, пишет газета.

Авиарегулятор США FAA сообщил газете, что поддерживает первые массовые поставки вакцины и работает над безопасной транспортировкой.

По данным газеты, United затребовала у регулятора возможность провозить больше сухого льда, чем обычно, чтобы поддерживать сверхнизкие температуры хранения вакцины. United разрешили перевозить до 15 тысяч фунтов (почти 7 метрических тонн) сухого льда — в пять раз больше, чем обычно, уточняет газета.

Вакцины, по ее данным, перевозят в контейнерах размером с портфель, чей небольшой размер позволяет большую гибкость в поставках.

Pfizer распространяет вакцину самостоятельно по своим каналам. Wall Street Journal уточняет, что ряд других пассажирских и грузовых авиакомпаний готовятся к поставкам вакцины.

Джерело:  Прайм
вакцина (889) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)


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Ура!
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29.11.2020 08:29 Відповісти
Старик Дарвин рулит !
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29.11.2020 08:37 Відповісти
Так говорят что у нас в Украине будет стоить эта вакцина одной дозы 5000гр так что не каждый сможет её уколоть
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29.11.2020 12:53 Відповісти
Говорят,что кур доят
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29.11.2020 13:24 Відповісти
Ориентировочная стоимость вакцины в зависимости от производителя 28-50 долларов за дозу ,а Степанов говорит ,что в Украине она будет стоить около 40 долларов
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29.11.2020 20:30 Відповісти
пфайзер всего-лишь производитель и дистрибутор вакцины, а разработчик - турок Угур Шахин
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29.11.2020 14:55 Відповісти
та це друзі трампа та джуліані хочуть застовбити місце і за гроші. Трамп в них тримає рекламу теж за гроші.
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29.11.2020 21:55 Відповісти

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