Pfizer начала доставлять вакцину против коронавируса в ожидании одобрения
Авиакомпания United Airlines начала развозить по различным странам вакцину от коронавируса производства Pfizer в ожидании ее одобрения регулятором в США, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Американский медицинский регулятор FDA рассматривает вакцину Pfizer наряду с другими и может одобрить эту и другие вакцины к середине декабря.
При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что вакцина может быть доступна уже в начале декабря. Широкого доступа к вакцине пока не будет — планируется сначала прививать медработников и наиболее уязвимых людей.
По данным газеты, план Pfizer по распространению вакцины включает склады в американском штате Мичиган и в Бельгии, также готовятся склады в центрах дистрибуции в Висконсине и в Германии. Десятки самолетов уже совершают сотни рейсов в день с вакциной, пишет газета.
Авиарегулятор США FAA сообщил газете, что поддерживает первые массовые поставки вакцины и работает над безопасной транспортировкой.
По данным газеты, United затребовала у регулятора возможность провозить больше сухого льда, чем обычно, чтобы поддерживать сверхнизкие температуры хранения вакцины. United разрешили перевозить до 15 тысяч фунтов (почти 7 метрических тонн) сухого льда — в пять раз больше, чем обычно, уточняет газета.
Вакцины, по ее данным, перевозят в контейнерах размером с портфель, чей небольшой размер позволяет большую гибкость в поставках.
Pfizer распространяет вакцину самостоятельно по своим каналам. Wall Street Journal уточняет, что ряд других пассажирских и грузовых авиакомпаний готовятся к поставкам вакцины.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль