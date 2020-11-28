Pfizer начала доставлять вакцину против коронавируса в ожидании одобрения

Авиакомпания United Airlines начала развозить по различным странам вакцину от коронавируса производства Pfizer в ожидании ее одобрения регулятором в США, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Американский медицинский регулятор FDA рассматривает вакцину Pfizer наряду с другими и может одобрить эту и другие вакцины к середине декабря.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что вакцина может быть доступна уже в начале декабря. Широкого доступа к вакцине пока не будет — планируется сначала прививать медработников и наиболее уязвимых людей.

По данным газеты, план Pfizer по распространению вакцины включает склады в американском штате Мичиган и в Бельгии, также готовятся склады в центрах дистрибуции в Висконсине и в Германии. Десятки самолетов уже совершают сотни рейсов в день с вакциной, пишет газета.

Авиарегулятор США FAA сообщил газете, что поддерживает первые массовые поставки вакцины и работает над безопасной транспортировкой.

По данным газеты, United затребовала у регулятора возможность провозить больше сухого льда, чем обычно, чтобы поддерживать сверхнизкие температуры хранения вакцины. United разрешили перевозить до 15 тысяч фунтов (почти 7 метрических тонн) сухого льда — в пять раз больше, чем обычно, уточняет газета.

Вакцины, по ее данным, перевозят в контейнерах размером с портфель, чей небольшой размер позволяет большую гибкость в поставках.

Pfizer распространяет вакцину самостоятельно по своим каналам. Wall Street Journal уточняет, что ряд других пассажирских и грузовых авиакомпаний готовятся к поставкам вакцины.