Нацбанк увеличил выдачу краткосрочного рефинансирования в 10 раз

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по поддержанию ликвидности банков 27 ноября предоставил четырем банкам рефинансирование на срок до 84 дней на общую сумму 5,79 млрд грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.

Как сообщалось, на тендере 20 ноября НБУ предоставил кредиты рефинансирования двум банкам на 600 млн грн под 6% на срок до 90 дней.

Согласно статистике Нацбанка, в целом, начиная с 30 апреля, он провел 27 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 35,5 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел семь тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 37,52 млрд грн, около половины этой суммы привлек государственный "Укрэксимбанк" для кредитования "Укравтодора".

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 4 декабря, на срок от года до пяти лет – 11 декабря.