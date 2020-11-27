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Зеленский назначил главой Одесской области бывшего "регионала"

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Зеленский назначил главой Одесской области бывшего

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской областной государственной администрации (ОГА), а Айну Тимчук – главой Харьковской ОГА.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующие указы №520/2020 и №522/2020 опубликованы на сайте главы государства.

В то же время указом №521/2020 Зеленский уволил с должности главы Харьковской области Алексея Кучера по собственному желанию.

Гриневецкий уже возглавлял Одесскую ОГА в 1998 по 2005 годы, был народным депутатом 6 созыва от "Блока Литвина", а в 2012-2014 годах входил в "Партию регионов" .

В октябре 2020 года избран депутатом Одесского областного совета от партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.

Согласно официальной биографии, Айна Тимчук с 1995 года работала в органах местного самоуправления в Днепропетровской области, в 2010 – 2014 годах была заместителем городского головы Геннадия Кернеса – управляющей делами исполкома горсовета, с марта 2014 года по апрель 2015 года была заместителем главы аппарата Днепровской ОГА, когда областью руководил Игорь Коломойский. Затем продолжила работу на этой же должности во времена Валентина Резниченко, а с 2018 года возглавляет аппарат Днепропетровской ОГА.

Автор: Михайло Орлюк
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Новые лица !!! Привет 90-е, люди из 90-х, Украины ждёт только успех !!! Зеленский назначил главой Одесской области бывшего "регионала" - Цензор.НЕТ 601
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27.11.2020 19:58 Відповісти
Ну кто после этого поверит, что Украина -самостоятельное государство со своей национальной властью? При том, что новая власть - это прежде молодежь для того, чтобы убрать из управления заплесневых и замшелых ещё коммунизмом бывших членов КПСС. И вдруг на те Вам настоящего пенсионера как раз из числа упомянутых. Это в связи с чем - он что физически омолодился до 35-40 лет, очистился полностью от коммунистической морали или уже пришел окончательный кадровый голод? Нет! Это говорит о том, что подбором и расстановкой кадров на "верхние властные полки" продолжают заниматься не Президент и правительство, а люди из вне Украины также, как заставили Порошенко за 1 млрд. убрать с должности Ген.прокурора Шокина, который "наехал" на компанию, в которой кормился сынок тогдашнего вице-президента Штатов. До сих пор, например, остается загадкой кто и для чего назначал в Минские переговорщики глубокого маразматического по возрасту старика Фокина??? Кто так настойчиво проталкивает на мэра Харькова пенсионера, настоящего инвалида, навечно привязанного к инвалидной коляске, пораженного короновирусом и самое главное - никто до их пор не знает его фактическое состояние за бугром и есть ли он самом деле - почему это засекречено? И Президент об этом также молчит, хотя должен был ещё до начала выборов официально внести ясность потому что Харьков - это государствообразующий город. Неужели Украина - это Зимбабве?
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27.11.2020 20:36 Відповісти
 
 