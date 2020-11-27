Зеленский назначил главой Одесской области бывшего "регионала"

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской областной государственной администрации (ОГА), а Айну Тимчук – главой Харьковской ОГА.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующие указы №520/2020 и №522/2020 опубликованы на сайте главы государства.

В то же время указом №521/2020 Зеленский уволил с должности главы Харьковской области Алексея Кучера по собственному желанию.

Гриневецкий уже возглавлял Одесскую ОГА в 1998 по 2005 годы, был народным депутатом 6 созыва от "Блока Литвина", а в 2012-2014 годах входил в "Партию регионов" .

В октябре 2020 года избран депутатом Одесского областного совета от партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.

Согласно официальной биографии, Айна Тимчук с 1995 года работала в органах местного самоуправления в Днепропетровской области, в 2010 – 2014 годах была заместителем городского головы Геннадия Кернеса – управляющей делами исполкома горсовета, с марта 2014 года по апрель 2015 года была заместителем главы аппарата Днепровской ОГА, когда областью руководил Игорь Коломойский. Затем продолжила работу на этой же должности во времена Валентина Резниченко, а с 2018 года возглавляет аппарат Днепропетровской ОГА.