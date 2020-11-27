Академия аграрных наук отказывается передавать 30 объектов для приватизации, – Минэкономики
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Национальная академия аграрных наук саботирует передачу государственных предприятий в сферу управления Фонда государственного имущества Украины для их подготовки к приватизации.
Об этом сообщила заместительница министра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook.
Как сообщает Панаиотиди, по распоряжению правительства №1010-р от 12 августа 2020 года "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества" НААН должна передать в сферу управления Фонда 30 государственных предприятий.
Однако, по словам замминистра, НААН с августа 2020 года игнорирует письма ФГИ с просьбами предоставить кандидатуры в состав комиссии по вопросам передачи и документы, приглашение на совещание по вопросам передачи госпредприятий Фонду, а также письма-напоминания о необходимости выполнения распоряжения Кабинета министров.
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