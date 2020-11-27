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Академия аграрных наук отказывается передавать 30 объектов для приватизации, – Минэкономики

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Академия аграрных наук отказывается передавать 30 объектов для приватизации, – Минэкономики

Национальная академия аграрных наук саботирует передачу государственных предприятий в сферу управления Фонда государственного имущества Украины для их подготовки к приватизации.

Об этом сообщила заместительница министра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook.

Как сообщает Панаиотиди, по распоряжению правительства №1010-р от 12 августа 2020 года "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества" НААН должна передать в сферу управления Фонда 30 государственных предприятий.

Однако, по словам замминистра, НААН с августа 2020 года игнорирует письма ФГИ с просьбами предоставить кандидатуры в состав комиссии по вопросам передачи и документы, приглашение на совещание по вопросам передачи госпредприятий Фонду, а также письма-напоминания о необходимости выполнения распоряжения Кабинета министров.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook


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,,Академия аграрных наук отказывается передавать 30 объектов для приватизации, - Минэкономики."
-- Это им поэтому ружьишка, гранатки подкинули?
В Украине все решается по-цивилизованному.
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27.11.2020 19:39 Відповісти
 
 