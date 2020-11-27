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Украинцы получили рекордное количество видов на жительство в ЕС

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Украинцы получили рекордное количество видов на жительство в ЕС

Украинцы в 2019 году вновь стали лидерами по количеству полученных первых видов на жительство в странах Евросоюза – за год гражданам Украины выдали рекордные 757 тысяч видов на жительство в ЕС.

Как сообщает Евростат, 87% всех выданных украинцам разрешений были связаны с работой.

При этом четыре из пяти разрешений на жительство для украинцев в прошлом году были выданы Польшей.

На втором месте по получению видов на жительство в ЕС с большим отставанием оказались граждане Марокко (133 тыс. разрешений, из которых 47% были выданы в Испании) и Индии (131 тыс., из которых 19% в Германии).

На граждан этих трех стран пришлось более одной трети (35%) всех первых разрешений на проживание, выданных в 2019 году.

Украинцы получили рекордное количество видов на жительство в ЕС 01

Как отмечает статистическое ведомство ЕС, благодаря украинским мигрантам Польша в 2019 году выдала четверть всех первых разрешений на проживание в ЕС гражданам из стран вне Евросоюза (724 тыс. или 25% от общего числа разрешений, выданных в ЕС), за ней следуют Германия (460 тыс. или 16%), Испания. (320 тыс. или 11%), Франция (285 тыс. или 10%), Италия (176 тыс. или 6%) и Чехия (117 тыс. или 4%).

Польша также выдала наибольшее количество первых разрешений на проживание, связанных с трудоустройством (625 тыс. разрешений, из которых 551 тыс. были выданы украинцам), что составляет 52% всех первых разрешений на работу, выданных в ЕС.

Франция выдала больше всего разрешений на проживание в связи с получением образования (90 тыс. разрешений, или 23%), опередив Германию (61 тыс., или 15%). Государствами-членами ЕС с наибольшим количеством разрешений, выданных по семейным обстоятельствам в 2019 году, были Германия (167 тыс. или 21%), Испания (144 тыс. или 18%), Италия и Франция (соответственно 101 тыс. и 98 тыс., или по 12%).

По другим причинам больше всего разрешений на проживание выдала Германия – 166 тыс. (30%), большинство из них касались статуса беженца и дополнительной защиты (90 тыс.), а также защиты по гуманитарным причинам (43 тыс.).

Как сообщалось, в 2018 году украинцы получили 527 тысяч видов на жительство в ЕС, став лидерами по количеству полученных первых видов на жительство в странах Евросоюза.

В 2017 году украинские граждане также лидировали среди получателей первого вида на жительство. Три года назад его получили 662 тыс. человек, 88% из них – в Польше.

В 2015-2016 годах украинцы тоже лидировали по количеству новых разрешений на проживание в ЕС, и каждый раз Польша становилась главным источником выдачи документов для них.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
и не только молодняк. За 40 лет - это уже не молодняк. И таких половина, И правильно делают. Если бы не карантин - было бы ещё больше.
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27.11.2020 20:16
+7
Коротше , молодняк свалює . Не цінує покращень .
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27.11.2020 20:10
+7
Не нравится страна, собрался и свалил. Завывания твои противны.
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28.11.2020 02:24
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Коротше , молодняк свалює . Не цінує покращень .
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27.11.2020 20:10 Відповісти
и не только молодняк. За 40 лет - это уже не молодняк. И таких половина, И правильно делают. Если бы не карантин - было бы ещё больше.
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27.11.2020 20:16 Відповісти
А шо делать? В Украине есть работа только для Слуг...
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27.11.2020 20:32 Відповісти
Не нравится страна, собрался и свалил. Завывания твои противны.
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28.11.2020 02:24 Відповісти
шкода, що таке лайно як ти лишається й завива про "страну" - рашка на тебе зачекалась.
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28.11.2020 08:35 Відповісти
Дело в том что в Украине половина народа - ублюдкские ЗЕлюбители.
Из такого говна к сожалению выход только один - уехать в нормальную страну. А это пусть тонет в собственном говне.
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28.11.2020 10:44 Відповісти
Минималка в Европе 1500 - еда 300 евро хата 400- что тут делать?
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27.11.2020 21:12 Відповісти
Ого брат на 300 евро в месяц ты тут ужрешься или кто с бухлом и сигаретами? У меня может немного меньше выходит на семью из 4 человек.Не слежу особо но думаю под 50 фунтов в неделю.
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27.11.2020 21:57 Відповісти
Британия - дорогая страна.Но то что они не вошли в ЕС сразу стало индикатором того что ЕС это колхоззз который развалится( сейчас это происходит и локдаун тому в помощь) Мтжешь не рассказывать про туманный Альбион .... Мотра кто и где работаешь , где живешь.... Жильё дорого и налоги надо платить .... Не хочу углубляться в тему ( но тот кто легализировался и получил норм работу не жалуется ( даже уровня «рабочих» специальностей) Курево и алкоголь- это больше политика ( поэтому там пачка 8 евро и выше а алкоголь - это смотря какой .... Если по дорогим пабам и ресторанам не шастать - то заде простым заробитчанам можно жить..... Если специалист образование и язык- то немного другой уровень... Бриты не любят цветных - консервативны поэтому вс5 зависит от того как себя покажешь.... Там ( Европа) все норм - если работать и не лениться - можно жить ....Ну а кутить и бухать это не тема .... Там 12- открытая площадка и до 1 ночи если внутри....
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27.11.2020 23:06 Відповісти
Все правильно - также 50 евро неделя - при нормальной корзинке ( не макароны с маслом) Ну пиво 🍺 от 60 евро центов ..... Дорогое бухло и сигареты это расход.... Ещё бытовушка дорогая- услуги....
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27.11.2020 23:09 Відповісти
Жилье дорого но если в небольшом городе как я то нормально сказать что треть зарплаты ну до половины со счетами уйдут если один работаешь У меня жена пока с малыми детьми не работает.Я сам могу позволить снимать дом три бэдрум это три комнаты и гостиная плюс,так что жить можно.Я в Лондоне раньше долго жил холостяком а вот с семьёй там дороже жилье в 3-4 раза дороже снимать.Главное иметь работу пофиг где жить.Насчет черных не правда у нас всякие работают и нет дискриминации или по крайней мере не показали.Я 15 лет сдесь поверь знаю не понаслышке.
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27.11.2020 23:31 Відповісти
Правильно - не показали. Про Лондон знаю- как и у других городах там дороже чем в провинции. Чёрных много, индусов ( выехали их колонии и уже акклиматизировались во вторых поколениях) Классическая Британия не особо любит чёрных - но просто этого показывают- закон для всех один -особенно этим пользуются мигранты.... Ну а Лондон это больше как туристическая фишка - как по мне шумный и специфический стал. Не похож на тот про который я читал в книгах....Борис я считаю правильно сделал - ес 🇪🇺 это колхоз.... Англичане империалисты и не хотят плясать вместе под общую дудку.... Налоги только хотят повысить впервые за 20 лет....
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28.11.2020 00:09 Відповісти
Надежда была при Порошенко но умному народу все и сразу надо в итоге с хором сидят на роже.И в упор не видят своей вины
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27.11.2020 23:34 Відповісти
Люди едут там где лучше и не надо рассказывать мне Просто переключились с России на Европу так как там реально лучше платят и условия лучше и шанс кидка меньше особенно если ты легально работаешь.А благодаря Порошенко и безвизу уехать стало проще.Работать за пару сотен долларов в Украине и пару тысяч в Европе разница есть? Сдесь так же работают много поляков литовцев в Англии например это не значит что в самой Польше плохо сильно просто тут они больше получают и много стоят планы вернуться домой.
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28.11.2020 07:01 Відповісти
"барыге"
Чувак бажає "забрать і падєліть". Слухайте, чуваче, а чи знаєте ви, що природою не передбачено благополучча для будь-кого, хто має такий самий хибний погляд на речі, як у вас? Себто, вимаєте бути свідомим того, що з таким світоглядом вам в житті нема на що чекати від слова "взагалі".
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28.11.2020 09:38 Відповісти
Уезжали, потому что стало проще это сделать!
А ты тварь помойная оспорь цифры приведенные вот в этой статейке: https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562
И докажи! Что это туфта, и что при Порошенко что-то шло не в то русло!

Такие чмырики как ты голосовавшие за ******* теперь будут орать громче всех.
И как крысы будут первыми валить из страны.
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28.11.2020 10:52 Відповісти
Совершенно верно,не важно что уезжают если у них планы вернуться домой и деньги шлют в Украину а страшно кто с концами туда и семьи забирает.Вот зебилы и опзж сделали все чтобы не возвращались они голосовали за прошлое а не будущее,ну и хрен на вас мы без вас обойдёмся а вам жить на нищенское зарплаты и пенсии жрите
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28.11.2020 11:10 Відповісти
Ты поспокойней будь. А то так договоришься, что в Украине есть только рабы, сторонники мертвечука и зебилы.
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28.11.2020 11:54 Відповісти
Еще в Украине есть ацкие 38% которым лень поднять было жопу и пойти правильно проголосовать.
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28.11.2020 12:51 Відповісти
👍
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28.11.2020 14:01 Відповісти
Конечно нет.Но один голос против троих как показывает статистика.
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28.11.2020 14:41 Відповісти
Это медведчуковский пропагандон. Характерный их признак то что они практически один в один повторяют тезисы кацапской пропаганды - "никчемная, несчастная, ненужная страна-фейк".
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28.11.2020 02:22 Відповісти
Увы но после зеленского она таки стала "ненужной".
А учитывая подходы к решению проблем и то кто правит балом в ней - действительно становится страной-фейком. 46% ********* хорошо постарались)
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28.11.2020 10:55 Відповісти
Это только Европа, если с Америкой и нелегалами - 2-2.5 млн выйдет
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28.11.2020 09:53 Відповісти
Свалил бы сам да возраст + болячки. Будем здесь умирать. Есть только надежда поучаствовать на этом празднике жизни - повесить пару-тройку чиновников и судейско-прокурорских
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28.11.2020 09:51 Відповісти
Место уехавших из Украины занимают чужеродцы , которые никогда не принесут Украине ничего хорошего , а только бесчисленные проблемы. Впускают эту биомассу в Украину и этим самым совершают величайшее преступление против народа нашей страны и государственности...
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28.11.2020 11:19 Відповісти
Хуже не будет...По крайній мірі для тих хто імігрував... Украинцы получили рекордное количество видов на жительство в ЕС - Цензор.НЕТ 7935
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28.11.2020 12:53 Відповісти
Уезжают лучшие те кто может работать и обучаться начинать все с нуля и идти к цели знаю много кто приехали и не смогли работать то им трудно очень то языке понимают Вот они дома и ноют постоянно что им все плохо.
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28.11.2020 17:35 Відповісти
Язык не понимают.опечатка.
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28.11.2020 17:36 Відповісти
Ну да. Лохи пошли воевать с рашкой в 2014-м.
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28.11.2020 19:02 Відповісти
Кто так сказал?
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28.11.2020 21:43 Відповісти
Ні, ну мені теж подобаються нащі "емігранти" - втікачі від поганої жизті, розповідають як гарно в ЄС, як там чисто, як там відповідально ставляться до прав людини, а як і питаєш чому вони в України кидають собі сміття під ноги, залишають кучи сміття на пляжах і природі, чому вони замість заплатити штраф кажуть "порєшаєм", чому вони не вчать рідну мову і називають всіх округ бидлом, вони зразу як язик у дупу втягують.
Смішнише за все що вони у ЄС ПОЧИНАЮТЬ ВЧИТИ МІСЦЕВУ МОВУ, НЕ СМІТИТИ, НЕ ПОРУШУВАТИ ЗАКОН, ПОВАЖАТИ ОТОЧОЮЧИХ, А ВСЕ ЦЕ РОБИТИ В УКРАЇНІ У НИХ МІЗКІВ НЕ ВИСТАЧАЄ Украинцы получили рекордное количество видов на жительство в ЕС - Цензор.НЕТ 9046

Яке у мене до них відношення ? Близьке як до щурів які наробили купу і втікли від відповідальності за свою країну. в іншу.

Тому і живемо так як живемо.
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28.11.2020 19:26 Відповісти
Ну во первых за себя лично я никогда мусор не брошу на улице что дома что за границей это зависит от человека в первую очередь и воспитания.
Во вторых за границей тоже мусора хватает не во всех городах одинаковые но видел и похлеще нашего засыпано мусором.Особенно малолетки где едят там и гадят порой до урны три шага а они на пол всё бросают опять же как воспитывают дома и как ты ценишь чужой труд.
В третьих ваше сравнение с крысами выдает в вас махровые совковые корни.Человек свободен и может выбирать где ему жить лучше и комфортно.
А если по другому сказать те кто уехали не хотят тянуть на холке тех тунеядцев и прочую группу людей которые не хотят работать и менять страну к лучшему?
Я знаю етих "работяг" которые сидят на лавочках под домом и стреляют денег на пиво,живут у родителей на шее не работая а им уже под 30 или более,кто отбирает у своих пенсионеров пенсию бо работать не охота,кто бежит голосовать за кило гречки или 200 гр? Кто вообще не ходит на выборы говорит что мой голос ничего не решает или они все одинаковые там некого выбирать,а сам постоянно ноет как ему плохо.Люди голосующие за коммунистов опзж и так далее которые мечтают что бы вернулся совок и не надо ничего им работу на 120 рублей и колбаску по 2.20 и да почти бесплатно коммунальные услуги Кто они???! Не знаете таких? Таких вот у нас к сожалению больше 50% так кто крысы?
Кто уехал и на новом месте пускает корни зарабатывая своим трудом и шлющие деньги домой на которые Украина выживает последние лет 20 минимум, потому что никто не дал Украине столько денег как прислали мы.И не надо рассказывать что ничего не изменить,кто выбрал Януковича кто выбрал клоуна? Вы и не даёте Украине шанс стать нормальным государством вы КРЫСЫ эти 50% и более завистливые ленивые и просто пох..ты .От такое у меня отношения к вам.
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28.11.2020 21:28 Відповісти
Ник Бандеры тебя не делает патриотом как известно тут на сайте сидят кацапские боты и разводят срач оскорбляют других.Вот ты одна из таких концерв.
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29.11.2020 12:52 Відповісти
А В ХЙЛЛОВИЮ СКОЛЬКО ПЕРЕЕХАЛО !?)
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29.11.2020 08:24 Відповісти
 
 