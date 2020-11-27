Украинцы получили рекордное количество видов на жительство в ЕС
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Украинцы в 2019 году вновь стали лидерами по количеству полученных первых видов на жительство в странах Евросоюза – за год гражданам Украины выдали рекордные 757 тысяч видов на жительство в ЕС.
Как сообщает Евростат, 87% всех выданных украинцам разрешений были связаны с работой.
При этом четыре из пяти разрешений на жительство для украинцев в прошлом году были выданы Польшей.
На втором месте по получению видов на жительство в ЕС с большим отставанием оказались граждане Марокко (133 тыс. разрешений, из которых 47% были выданы в Испании) и Индии (131 тыс., из которых 19% в Германии).
На граждан этих трех стран пришлось более одной трети (35%) всех первых разрешений на проживание, выданных в 2019 году.
Как отмечает статистическое ведомство ЕС, благодаря украинским мигрантам Польша в 2019 году выдала четверть всех первых разрешений на проживание в ЕС гражданам из стран вне Евросоюза (724 тыс. или 25% от общего числа разрешений, выданных в ЕС), за ней следуют Германия (460 тыс. или 16%), Испания. (320 тыс. или 11%), Франция (285 тыс. или 10%), Италия (176 тыс. или 6%) и Чехия (117 тыс. или 4%).
Польша также выдала наибольшее количество первых разрешений на проживание, связанных с трудоустройством (625 тыс. разрешений, из которых 551 тыс. были выданы украинцам), что составляет 52% всех первых разрешений на работу, выданных в ЕС.
Франция выдала больше всего разрешений на проживание в связи с получением образования (90 тыс. разрешений, или 23%), опередив Германию (61 тыс., или 15%). Государствами-членами ЕС с наибольшим количеством разрешений, выданных по семейным обстоятельствам в 2019 году, были Германия (167 тыс. или 21%), Испания (144 тыс. или 18%), Италия и Франция (соответственно 101 тыс. и 98 тыс., или по 12%).
По другим причинам больше всего разрешений на проживание выдала Германия – 166 тыс. (30%), большинство из них касались статуса беженца и дополнительной защиты (90 тыс.), а также защиты по гуманитарным причинам (43 тыс.).
Как сообщалось, в 2018 году украинцы получили 527 тысяч видов на жительство в ЕС, став лидерами по количеству полученных первых видов на жительство в странах Евросоюза.
В 2017 году украинские граждане также лидировали среди получателей первого вида на жительство. Три года назад его получили 662 тыс. человек, 88% из них – в Польше.
В 2015-2016 годах украинцы тоже лидировали по количеству новых разрешений на проживание в ЕС, и каждый раз Польша становилась главным источником выдачи документов для них.
Будь ласка, зачекайте...
Из такого говна к сожалению выход только один - уехать в нормальную страну. А это пусть тонет в собственном говне.
Чувак бажає "забрать і падєліть". Слухайте, чуваче, а чи знаєте ви, що природою не передбачено благополучча для будь-кого, хто має такий самий хибний погляд на речі, як у вас? Себто, вимаєте бути свідомим того, що з таким світоглядом вам в житті нема на що чекати від слова "взагалі".
А ты тварь помойная оспорь цифры приведенные вот в этой статейке: https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562
И докажи! Что это туфта, и что при Порошенко что-то шло не в то русло!
Такие чмырики как ты голосовавшие за ******* теперь будут орать громче всех.
И как крысы будут первыми валить из страны.
А учитывая подходы к решению проблем и то кто правит балом в ней - действительно становится страной-фейком. 46% ********* хорошо постарались)
Пенсии из Украины в Израиле. От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот.
Смішнише за все що вони у ЄС ПОЧИНАЮТЬ ВЧИТИ МІСЦЕВУ МОВУ, НЕ СМІТИТИ, НЕ ПОРУШУВАТИ ЗАКОН, ПОВАЖАТИ ОТОЧОЮЧИХ, А ВСЕ ЦЕ РОБИТИ В УКРАЇНІ У НИХ МІЗКІВ НЕ ВИСТАЧАЄ
Яке у мене до них відношення ? Близьке як до щурів які наробили купу і втікли від відповідальності за свою країну. в іншу.
Тому і живемо так як живемо.
Во вторых за границей тоже мусора хватает не во всех городах одинаковые но видел и похлеще нашего засыпано мусором.Особенно малолетки где едят там и гадят порой до урны три шага а они на пол всё бросают опять же как воспитывают дома и как ты ценишь чужой труд.
В третьих ваше сравнение с крысами выдает в вас махровые совковые корни.Человек свободен и может выбирать где ему жить лучше и комфортно.
А если по другому сказать те кто уехали не хотят тянуть на холке тех тунеядцев и прочую группу людей которые не хотят работать и менять страну к лучшему?
Я знаю етих "работяг" которые сидят на лавочках под домом и стреляют денег на пиво,живут у родителей на шее не работая а им уже под 30 или более,кто отбирает у своих пенсионеров пенсию бо работать не охота,кто бежит голосовать за кило гречки или 200 гр? Кто вообще не ходит на выборы говорит что мой голос ничего не решает или они все одинаковые там некого выбирать,а сам постоянно ноет как ему плохо.Люди голосующие за коммунистов опзж и так далее которые мечтают что бы вернулся совок и не надо ничего им работу на 120 рублей и колбаску по 2.20 и да почти бесплатно коммунальные услуги Кто они???! Не знаете таких? Таких вот у нас к сожалению больше 50% так кто крысы?
Кто уехал и на новом месте пускает корни зарабатывая своим трудом и шлющие деньги домой на которые Украина выживает последние лет 20 минимум, потому что никто не дал Украине столько денег как прислали мы.И не надо рассказывать что ничего не изменить,кто выбрал Януковича кто выбрал клоуна? Вы и не даёте Украине шанс стать нормальным государством вы КРЫСЫ эти 50% и более завистливые ленивые и просто пох..ты .От такое у меня отношения к вам.