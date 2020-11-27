Украинцы получили рекордное количество видов на жительство в ЕС

Украинцы в 2019 году вновь стали лидерами по количеству полученных первых видов на жительство в странах Евросоюза – за год гражданам Украины выдали рекордные 757 тысяч видов на жительство в ЕС.

Как сообщает Евростат, 87% всех выданных украинцам разрешений были связаны с работой.

При этом четыре из пяти разрешений на жительство для украинцев в прошлом году были выданы Польшей.

На втором месте по получению видов на жительство в ЕС с большим отставанием оказались граждане Марокко (133 тыс. разрешений, из которых 47% были выданы в Испании) и Индии (131 тыс., из которых 19% в Германии).

На граждан этих трех стран пришлось более одной трети (35%) всех первых разрешений на проживание, выданных в 2019 году.

Как отмечает статистическое ведомство ЕС, благодаря украинским мигрантам Польша в 2019 году выдала четверть всех первых разрешений на проживание в ЕС гражданам из стран вне Евросоюза (724 тыс. или 25% от общего числа разрешений, выданных в ЕС), за ней следуют Германия (460 тыс. или 16%), Испания. (320 тыс. или 11%), Франция (285 тыс. или 10%), Италия (176 тыс. или 6%) и Чехия (117 тыс. или 4%).

Польша также выдала наибольшее количество первых разрешений на проживание, связанных с трудоустройством (625 тыс. разрешений, из которых 551 тыс. были выданы украинцам), что составляет 52% всех первых разрешений на работу, выданных в ЕС.

Франция выдала больше всего разрешений на проживание в связи с получением образования (90 тыс. разрешений, или 23%), опередив Германию (61 тыс., или 15%). Государствами-членами ЕС с наибольшим количеством разрешений, выданных по семейным обстоятельствам в 2019 году, были Германия (167 тыс. или 21%), Испания (144 тыс. или 18%), Италия и Франция (соответственно 101 тыс. и 98 тыс., или по 12%).

По другим причинам больше всего разрешений на проживание выдала Германия – 166 тыс. (30%), большинство из них касались статуса беженца и дополнительной защиты (90 тыс.), а также защиты по гуманитарным причинам (43 тыс.).

Как сообщалось, в 2018 году украинцы получили 527 тысяч видов на жительство в ЕС, став лидерами по количеству полученных первых видов на жительство в странах Евросоюза.

В 2017 году украинские граждане также лидировали среди получателей первого вида на жительство. Три года назад его получили 662 тыс. человек, 88% из них – в Польше.

В 2015-2016 годах украинцы тоже лидировали по количеству новых разрешений на проживание в ЕС, и каждый раз Польша становилась главным источником выдачи документов для них.