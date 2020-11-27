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Украина запросила экстренные поставки электроэнергии из Венгрии из-за отключения блоков ТЭС Ахметова (обновлено)

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Украина запросила экстренные поставки электроэнергии из Венгрии из-за отключения блоков ТЭС Ахметова (обновлено)

В пятницу, 27 ноября, с 9:00 до 17:00 НЭК "Укрэнерго" запросило аварийную помощь от венгерского оператора системы передачи (ОСП) MAVIR, чтобы избежать необходимости применять график аварийных отключений (ГАВ) потребителей в "энергоострове Бурштынской ТЭС".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"В этой части энергосистемы возник дефицит мощности, обусловленный внеплановым ремонтом энергоблока №3 и аварийной остановкой энергоблоков №6 и №11 Бурштынской ТЭС ( "ДТЭК Западэнерго"), которая является основным источником питания для энергоострова, который синхронизирован с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E", – сказано в сообщении.

Для компенсации утраченных объемов генерации диспетчеры НЭК "Укрэнерго" перевели на работу в "энергоострове" энергоблок №12 Бурштынской ТЭС, который участвовал в покрытии нагрузки основной части ОЭС Украины.

"Других резервных генерирующих мощностей, которые можно было оперативно задействовать для работы в сети "острова Бурштынской ТЭС", не было", – уточнили в "Укрэнерго".

Так, блоки №1 и №2 Бурштынской ТЭС не были в работе в течение длительного времени (с 27 апреля 2020 года и с 13 марта 2020 года соответственно), поэтому их состояние не позволило включить их в сеть уже сегодня.

"Таким образом, после того, как были исчерпаны все собственные резервы во избежание нарушения планового сальдо перетока (объем которого строго ограничивается договорами со смежными ОСП), предотвращения аварийного отключения потребителей и обеспечения границ операционной безопасности "острова Бурштынской ТЭС" НЭК "Укрэнерго" обратилась к оператору системы передачи Венгрии MAVIR с запросом о предоставлении аварийной помощи", – сообщает "Укрэнерго".

После получения согласования MAVIR, с 9:00 до 14:00 27 ноября была активирована аварийная помощь в объеме 150 МВт, а после этого с 14:00 до 17:00 – на 100 МВт. При этом общий объем поставок электроэнергии для Украины составит 1050 МВт-ч.

Взаимная аварийная помощь НЭК "Укрэнерго" и MAVIR предоставляется по договору "Об обеспечении аварийного взаемопостачання электроэнергии для обеспечения надежности работы системы", который был заключен между Операторами системы передачи Украине и Венгрии 31 августа 2020 года.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК пояснили, что аварийные остановки энергоблоков №11 и №6 совпали с плановым ремонтом энергоблока №3, который накануне согласовала НЭК "Укрэнерго".

"В пятницу утром Бурштынская ТЭС была вынуждена остановить пусковые операции энергоблока №6 из-за обнаружения свища на экономайзере котла. В то же время было обнаружено искрение щеточного аппарата турбогенератора энергоблока №11. Энергетики достаточно быстро устранили технические замечания, которые могут возникать на любом оборудовании. Энергоблок №6 снова начал производить электроэнергию в 16:27, а энергоблок №11 – в 18:56 в ОЭС Украины", – уточнили в компании.

"Заметим, свищи и другие незначительные технические препятствия явление привычное для любого генерирующего оборудования. Самое главное – это быстро справиться с причинами аварийных остановок и включить энергоблоки в сеть, что и сделали энергетики Бурштынской ТЭС", – подчеркивают в ДТЭК.

Как сообщалось ранее, вечером 16 ноября все четыре энергоблока Добротворской теплоэлектростанции (входит в ДТЭК Рината Ахметова) остановились из-за аварийного ремонта, что крайне редко случается с ТЭС. В ДТЭК заявили, что к отключению станции привело срабатывание защиты на трансформаторе.

Напомним, в состав "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова входит три станции – Бурштынская ТЭС (12 блоков), Добротворская ТЭС (4 блока), Ладыжинская ТЭС (6 блоков).

"Бурштынский энергоостров" синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию с него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Почти 90% объема электроэнергии для них производятТЭС "ДТЭК Западэнерго".

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+23
Метвечатину и рыжего давно пора было закопать
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27.11.2020 20:11
+14
Рижий таракан паразитує на українцях.
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27.11.2020 21:05
+13
энергетическую отрасль нужно национализировать конрольный пакет у государства акции про
давать по 2-3% конечному бенифициару.
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27.11.2020 18:28
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энергетическую отрасль нужно национализировать конрольный пакет у государства акции про
давать по 2-3% конечному бенифициару.
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27.11.2020 18:28 Відповісти
подивіться що у Венесуелі робиться там націоналізували..
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27.11.2020 18:37 Відповісти
национализировать чтобы мутили не конкретный Ахметов а безликие чиновники? Украина запросила экстренные поставки электроэнергии из Венгрии из-за отключения блоков ТЭС Ахметова - Цензор.НЕТ 4933
поверь, они все разворуют и развалят гораздо круче Украина запросила экстренные поставки электроэнергии из Венгрии из-за отключения блоков ТЭС Ахметова - Цензор.НЕТ 4512
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27.11.2020 19:36 Відповісти
Правильно бо с коррупцией мы опять придем на круги своя - к олигархату и будут те же яй.а. И шо зебикам мешает избавиться от коррупции, тем более , шо предвыборно обещали?Правда, по приколу.
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28.11.2020 12:25 Відповісти
шо.... опять?
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27.11.2020 18:50 Відповісти
а що АЕС??
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27.11.2020 19:17 Відповісти
там энергоостров, отдельный от "континентальной" Украины. АЭС туда не дотягиваются
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27.11.2020 19:36 Відповісти
Блин наставить ветряков тогда а то рыжий может влиять на людей как хочешь.
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27.11.2020 22:01 Відповісти
Як раз там мали будувати. А потім прийшов зе і зелена енергетика все. До цього додалась раша пропаганда в змі та фб як наслідок навіть зявились спільноти із тупих місцевих які проти. І тепер як я розумію ніяких вітряків вже не буде.
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28.11.2020 12:48 Відповісти
Откуда информация? Можно почитать?
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28.11.2020 17:57 Відповісти
Гугл фраза "проект ВЕС на закарпатській Боржаві"
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28.11.2020 18:13 Відповісти
Вопрос для зебиков бо это стратегическая безопасность, мол, почему этот остров до сих пор в изоляции, когда его за пол года можно разблокировать от этой изоляции?
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28.11.2020 12:20 Відповісти
Если Ахметовы, Фирташи, Коломойские и на них похожие, исчезнут насовсем, нам будет хуже или лучше?
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27.11.2020 20:07 Відповісти
Здравствуй, дедушка Ленин! Ты, судя по аватарке, опять в эмиграции? И опять оттуда призываешь у всех отобрать и разделить?
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27.11.2020 22:27 Відповісти
Появятся богданы, зелертышки и портянки, которые раздерибанят награбленное.
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27.11.2020 23:48 Відповісти
Метвечатину и рыжего давно пора было закопать
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27.11.2020 20:11 Відповісти
атомну енергетику угрохали, а тепер чекають углярку з лугандона
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27.11.2020 21:05 Відповісти
Углярка там с Львовско-Волынского бассейна.
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27.11.2020 23:49 Відповісти
Рижий таракан паразитує на українцях.
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27.11.2020 21:05 Відповісти
Все олигархи паразитируют на украинцах.
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27.11.2020 22:05 Відповісти
так у нас же перенасыщение электроэнергией из-за ветряков и солнечных батарей Ахметова! какой импорт??
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27.11.2020 21:41 Відповісти
Міф і брехня. І все це було зроблено зеленими для того щоб не дати появитись енергонезалежності.
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28.11.2020 12:49 Відповісти
Газ электрика и вода должна быть в государственных руках.Любая попытка даже приблизиться к данной теме должна караться пожизненным сроком и конфискацией активов.Это енергобезопаснность страны.А у нас всё в частных руках.Это дичь и трешь !
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27.11.2020 22:27 Відповісти
Писать сперва научись, а уж потом давай советы космической глупости!
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27.11.2020 22:36 Відповісти
а вы самый умный здесь?
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27.11.2020 23:06 Відповісти
Не надо завидовать!
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28.11.2020 01:04 Відповісти
А дичь в чем?
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27.11.2020 23:50 Відповісти
Це під... нічого туда не вкладає шлейф від диму йде на пів області, все зношено, поскорочував працівників, якщо його ще допустять до атомників то ми будемо в повній ж...
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27.11.2020 22:55 Відповісти
Запускайте все блоки АЕС и гоните нах Ахметова с его зеленой энергией и сжиганием угля, из-за которого все вокруг ТЕЦ болеют раком.
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27.11.2020 23:30 Відповісти
Для тупых, это территория вне АЭС. Нет туда доступа АЭС. Не получится гнать Ахметова с помощью АЭС. Читайте текст, прежде, чем давать советы от кухарки.
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27.11.2020 23:51 Відповісти
Тогда вопрос к более тупым зебикам , мол, за полтора года можно ведь было пробить доступ, а не закрывать его, в угоду Ахметке. Чи зебикам не понять , шо такое безопасность в энергетике. А если бы пыня диверсию совершил, то уж точно был бы блэк аут..
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28.11.2020 12:14 Відповісти
Куда пробить доступ? Чувствую, вы меня порадуете открытиями. Дафайте, развивайте.
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28.11.2020 17:49 Відповісти
90 знову повертаются!І хто це зробив разом?
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28.11.2020 00:06 Відповісти
Десь є дерево, а на ньому є гілка яка чекає коли на неї буде гойдатись Ахметов.
Мило, мотузка в комплекті.
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28.11.2020 01:45 Відповісти
Не знаю хто прав, хто винуватий!
Поки що не має відключень еленергії, а гадать на кофейній гущі кожна кухарка може!
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28.11.2020 07:26 Відповісти
ну, согласитесь , в статье говорится , шо энергосистема находится в экстриме. Чи вы - зебик, сори, мабуть, вы того сами не подозреваете.
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28.11.2020 12:10 Відповісти
наверное надо поднять тариф на электрику еще в раз 10
может тогда уже начнут делать ремонты всех этих тэц 50 летней давности
иначе ахметов бедный обнищает
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28.11.2020 09:58 Відповісти
неужели до сих пор не поняли
идёт плановая подготовка к поднятию
тарифов
дедушка Ленин не делил всем поровну
хотел внедрить принцип каждому по труду
в 90 х годах уже разделили ваучерами
все богатство /только оказалось
богатство в 200 семей страны /
был соблюден принцип ,,, каждому по труду ,,,
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28.11.2020 10:31 Відповісти
Шо Домахлевались, зебилоиды, с зелено-дэбильной энергетикой, в пику атомной. Без нее никак. То ж то, иметь переизбыточные мощности в производстве электроэнергии, зебилоиды эти мощностя вывели из эксплуатации в угоду коррупционерам зеленой электроэнергии еще и задирают цены на нее для потребителей. Су.а, зебилы, у нас должна быть самая дешевая электроэнергия в мире, как бензин в Эмиратах или Саудовской Аравии, бо у нас ее переизбыток и дешевые средства по ее добыче. Млять, гэсы используют дармовую электроэнергию, требуют тока вовремя техобслуживания и капремонта. Атомная - самая дешевая электроэнергия. ЗЕБИЛОИДЫ, КОГДА НАЧНЕТЕ ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДУКТ, наполняя тем казну, а не наполнять стяжательством? ЗЕБИЛОИДЫ, УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ - ЭТО ЦАРЮВАТИ , А НЕ ВЦАРЮВАТИ.
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28.11.2020 11:31 Відповісти
" в угоду коррупционерам зеленой электроэнергии" - не згідний. Якраз що вони своїми діями завалили зелену енергетику. Бо якщо б вони дотримувались раніше прийнятих законів то зараз ми могли б повністю відмовитись від ТЕЦ, тобто втратили залежність від вугілля.
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28.11.2020 12:54 Відповісти
И еще, зебилоиды, (НАСЧЕТ ТРЕЩИНЫ) вы сели в глубокую трещину(половую) и вам не спихнуть проблему на попередникiв. Бо котел , КАК АВТОМАТИКА, как газовая , так и внутренняя сторона раз в год подлежит освидетельствованию гостехнадзором. А это в том числе и проверка корпуса котла на микротрещины - Радиографический и ультразвуковой контроль. Если год назад и проверял гостехнадзор котел, значит в течении года обслуживающий персонал нарушал правила техэксплуатации. не соблюдался водоконтроль, а значит вода соленая, а значит усиленная коррозия, а значит отложение разных карбонатов солей на внутренней поверхности - это значит , шо стенки покрывались термоизолятором, что в свою очередь привело к местным пперегревам, азначит местному короблению металла с разрывами до трещин-свищей. Также причиной может быть неисправности автоматики котла, с опусканием нижнего уровня воды ниже критического уровня, а значит метал перегревался в том месте где уже не контактировал с водой, а значит - то же коробление просаживание и как итог трещины(зебилоиды, ТОКА Я ВАС УМОЛЯЮ, НЕ ПОКУПАЙТЕ ЧИПЕРНУЮ КИТАЙСКУЮ АВТОМАТИКУ, которая и год не тянет)... Зебилы, когда вдуплите , мол шо вам нужно делать в высшем эшелоне власти?... ДАЖЕ НЕ РАСКАТЫВАЙТЕ ГУБУ НА ЕЩЕ ОДИН СРОК, БО ВАМ И ТРЕХ НЕ ХВАТИТ НА ВДУПЛЕНИЕ, Я УЖЕ НЕ ГОВОРЮ О ТОМ, ШО ВИ не В ЗМОЗI ХОТЬ ШО-ТА ПРОИЗВОДИТЬ, ДА ХОТЬ И ПО ПРИКОЛУ. ЗЕБИЛЫ, АЙ да ЗЕБИЛЫ.... ПЛАКАТЬ БУДЕТЕ, придет время.
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28.11.2020 11:53 Відповісти
ЗЕБИКИ, а что значит щетки искрили, плановый ремонт не производился с их заменой и шлифовкой места сопряжения, с разделкой дорожек? НЕ УСТАНУ ПОВТОРЯТЬ. ЗЕБИЛЫ ХОТЬ ЧТО НИБУДЬ ВКЛАДЫВАЙТЕ В ПРОИЗВОДСТВО, СТОРИЦЕЙ ОКУПИТСЯ - НЕ ТАК больно будет, когда вас попинают под зашеек.
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28.11.2020 12:02 Відповісти
Зебели дальше. Тимошенко третье место заняла по стране на последних выборах, благодаря тебе. Украина запросила экстренные поставки электроэнергии из Венгрии из-за отключения блоков ТЭС Ахметова - Цензор.НЕТ 1672
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28.11.2020 18:01 Відповісти
Это очередная консерва,и которая собирает со всех нас бабки, контролируя всю энергетику, и кто сдавал Донбасс России, ДТЭк нужно нацилизировать и провести честную приватизацию, хорош кормить его
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28.11.2020 13:53 Відповісти
А где Парасюк с Мухой
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28.11.2020 13:55 Відповісти
А де атомна енергетика України...?Знищується..?
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28.11.2020 17:11 Відповісти
График отключений это нормально, 90--е возвращаются, свечки будут в ходу, Зеленая энергетика рулит
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28.11.2020 17:40 Відповісти
зеленский или спит или в доле или слаб или не хочет или не может.
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30.11.2020 15:13 Відповісти
 
 