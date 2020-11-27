Минэкономики распределило 240 миллионов дотаций пчеловодам

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило распределение бюджетных средств для предоставления специальной бюджетной дотации за имеющиеся пчелосемьи объемом 239,4 млн грн за почти 1,2 млн пчелосемей.

Как сообщает пресс-служба министерства, поддержку в ближайшее время получат более 23,4 тыс. пчеловодов, из которых 209 – физические лица-предприниматели и семейные фермерские хозяйства.

В частности, наибольшую сумму дотаций получат пасечники Винницкой (23,1 млн грн), Кировоградской (19,4 млн грн), Одесской (15,9 млн грн), Хмельницкой (13,3 млн грн), Ивано-Франковской (12,8 млн грн), Сумской (12,3 млн грн), Николаевской (12,2 млн грн) и Черкасской (12 млн грн) областей.

"Правительство будет продолжать поддержку отрасли пчеловодства и в дальнейшем. В частности, при оформлении документов на получение дотаций производителей чаще всего возникали вопросы, связанные с процедурой регистрации пасек и об уточнении данных о количестве пчелосемей. Минэкономики заинтересовано в том, чтобы все желающие могли получить дотации, поэтому нам интересно услышать мнения ассоциаций и внести соответствующие коррективы в это направление поддержки на 2021 год", - заявил замминистра экономики Тарас Высоцкий.