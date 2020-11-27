Украина подписала договор о финансовом сотрудничестве с Эстонией

Украина и Эстония подписали межправительственное соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве.

Соглашение во время видеоконференции подписали премьер-министры Денис Шмыгаль и Эстонской Республики Юри Ратас, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Действие Соглашения распространяется на все программы и проекты технической и финансовой помощи, которые реализуются в Украине и финансируются полностью или частично за счет Эстонской Республики.

"Соглашение призвано создать благоприятные рамки для дальнейшего сотрудничества и реализации новых проектов между Украиной и Эстонией. Этот документ закрепит наши добрые намерения, перспективы и приоритеты. Это будет один из исторических шагов для наших государств, который даст нам возможность совместно двигаться вперед", – прокомментировал подписание документа Денис Шмыгаль.

В свою очередь премьер-министр Эстонии подчеркнул, что после подписания этого Соглашения сотрудничество между странами выйдет на новый уровень качества, и Эстония сможет предоставлять более практическую помощь Украине.

Во время онлайн-встречи премьеры двух стран также обсудили углубление сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области кибербезопасности.

Глава правительства Украины отметил, что еще одним вектором развития двустороннего сотрудничества может стать сотрудничество в энергетике.