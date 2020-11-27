"Укрзализныця" договорилась о совместной работе с крупнейшей логистической компанией DHL

"Укрзализныця" и DHL Global Forwarding будут развивать контейнерные железнодорожные перевозки Китай-Европа и планируют вводить новые международные маршруты.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак, исполнительный директор Центра транспортной службы "Лиски" Эдвин Берзиньш и генеральный директор DHL Global Forwarding Стив Хуанг.

"Меморандумом предусмотрено, что "Укрзализныця" совместно с DHL будет организовывать контейнерные поезда, привлекать дополнительные грузы и расширять географию перевозок. Это действительно новый уровень международного сотрудничества и совершенно качественно иной уровень работы ЦТС "Лиски", – сказал Жмак.

Кроме того, на основе филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" в Киеве будет создан логистический центр для грузов компании DHL.

Со своей стороны "Укрзализныця" взяла на себя обязательства работать над упрощением прохождения таможенных процедур на территории Украины и гарантировать соблюдение графика движения поездов.

В свою очередь DHL будет развивать железнодорожную экспедицию с основным акцентом на транспортный коридор Китай-Украина-европейские страны и обратно.

Кроме того, стороны будут обмениваться актуальной информацией, работать над совершенствованием тарифной политики, чтобы сделать перевозки более привлекательными для клиентов, опытом по развитию транспортной логистики и инфраструктуры и тому подобное.

Как сообщалось, прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыло уже 17 поездов.

В целом по территории Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, организованных МПС, а контейнерные перевозки составляют 2,3% в общих объемах перевозок грузов железнодорожным транспортом Украины.