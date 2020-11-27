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СБУ обнаружила подпольный цех по производству патронов для оружия

Новини БізнесЦензор Промисловість Корупція

СБУ обнаружила подпольный цех по производству патронов для оружия

Служба безопасности Украины блокировала масштабное подпольное производство патронов для огнестрельного оружия в Киеве.

Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальный бизнес организовали двое киевлян, для этого они арендовали цех на территории одного из столичных предприятий, где установили специальное оборудование, сохраняли вещества для изготовления патронов и готовую "продукцию".

"Клиентов сообщники подыскивали на специализированных интернет-ресурсах и страницах в соцсетях, патроны заказчики получали почтовыми отправлениями", – сказано в сообщении.

По предварительным выводам следствия, организаторы ежедневно изготавливали до 10 000 патронов.

"Несмотря на отсутствие каких-либо лицензий и разрешений, злоумышленники даже маркировали продукцию собственным "брендом". Патроны также не проходили необходимую сертификацию на соответствие установленным стандартам", – отмечают в СБУ.

Во время обысков в цехе и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли 137 килограммов пороха, более 20 тысяч готовых к продаже патронов, 131 емкость с шарами, 50 тыс. капсюлей, два ружья, документацию и ноутбук с клиентской базой. В цехе также выявлено 9 станков полного цикла производства патронов, электрическую плавильную печь и оборудование для изготовления продукции. Изъятые патроны направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины, оба фигуранта задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Автор: Михайло Орлюк
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Для изготавления 10 000 патронов в день всего то нужно: двое киевлян, цех, и оборудование (далеко не уникальное). А кое кто, в разгар войны так и не смог организовать выпуск патронов и плел нам, что это просто невозможно.
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27.11.2020 20:42 Відповісти
Ой чуйкою чую, що СБУ треба поставити раком або за брехню про десять тисяч патронів в день, або за те, що ці патрони кудись потім зникали у невідомому напрямку. Чи їх сєпарам переправляли під носом у СБУ?
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27.11.2020 20:49 Відповісти
Их наградить надо! И легализовать.
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29.11.2020 09:14 Відповісти
Двое киевлян подпольно смогли организовать производство, которое украинское государство не способно организовать с 2014 года после потери луганского патроного завода. Киевляне, браво.
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29.11.2020 11:33 Відповісти
 
 