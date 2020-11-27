СБУ обнаружила подпольный цех по производству патронов для оружия

Служба безопасности Украины блокировала масштабное подпольное производство патронов для огнестрельного оружия в Киеве.

Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальный бизнес организовали двое киевлян, для этого они арендовали цех на территории одного из столичных предприятий, где установили специальное оборудование, сохраняли вещества для изготовления патронов и готовую "продукцию".

"Клиентов сообщники подыскивали на специализированных интернет-ресурсах и страницах в соцсетях, патроны заказчики получали почтовыми отправлениями", – сказано в сообщении.

По предварительным выводам следствия, организаторы ежедневно изготавливали до 10 000 патронов.

"Несмотря на отсутствие каких-либо лицензий и разрешений, злоумышленники даже маркировали продукцию собственным "брендом". Патроны также не проходили необходимую сертификацию на соответствие установленным стандартам", – отмечают в СБУ.

Во время обысков в цехе и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли 137 килограммов пороха, более 20 тысяч готовых к продаже патронов, 131 емкость с шарами, 50 тыс. капсюлей, два ружья, документацию и ноутбук с клиентской базой. В цехе также выявлено 9 станков полного цикла производства патронов, электрическую плавильную печь и оборудование для изготовления продукции. Изъятые патроны направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины, оба фигуранта задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.