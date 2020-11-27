БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1032 відвідувача онлайн
Новини Фінанси
2 304 2
гривня (1204) курс (1141) Міжбанк (317) НБУ (8400)

Нацбанк не проводит интервенций на межбанке третью неделю подряд

Новини БізнесЦензор Фінанси

Нацбанк не проводит интервенций на межбанке третью неделю подряд

Национальный банк Украины с 23 по 27 ноября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, как и неделей ранее. Таким образом, НБУ не проводит интервенций третью неделю подряд, с 9 ноября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Тем временем, курс гривни за неделю снизился с 28,3553 грн/$ в начале недели до 28,4681 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,55 млрд, продал – $3,8 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю со 2 по 6 ноября купил на межбанковском рынке $41 млн, тогда как продал $70 млн. Таким образом чистая продажа валюты сократилась до $29 млн.

Напомним, Национальный банк за период с 26 по 30 октября продал для поддержки курса гривни $147,5 млн.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интервентер пустой, зеленые крысы валюту сточили
показати весь коментар
27.11.2020 17:44 Відповісти
Новий рік йде. З якого чуда йому продавати якщо зараз навпаки люди продають те що заробили за кордоном в свій час.
показати весь коментар
28.11.2020 12:44 Відповісти
 
 