"Нафтогаз" может начать совместное освоение шельфа с Румынией

НАК "Нафтогаз Украины" допускает совместное с европейскими странами освоение Черноморского шельфа, в частности, с являющейся членом НАТО Румынией, что позволило бы обеспечить безопасность работ.

Об этом сообщила советница главы глава правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль на онлайн-брифинге, передает Интерфакс-Украина.

По словам Зеркаль, совместная разработка Черноморского шельфа может стать одной из точек соприкосновения, которые позволят Украине быть более привлекательными для европейских партнеров.

"Также в этом может быть заинтересована Румыния, которая продвинулась намного дальше в вопросах освоения своей части шельфа и имеет подтвержденные запасы газа, но еще не приступила к разработке", – сказала Зеркаль.

При этом она отметила, что совместная с Румынией работа по освоению шельфа может быть для Украины "более привлекательной экономически", а также создаст условия для обеспечения безопасности в Черном море, поскольку Румыния уже является членом НАТО.

Как сообщалось, Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. Ранее обсуждались различные варианты привлечения инвесторов к разработке шельфа и даже был проведен конкурса на один из участков, но его результаты отменили.

В "Нафтогазе" заявили о готовности начать исследования на шельфе в кратчайшие сроки, оценив инвестиции в первый год работы на шельфе в $40 млн.

В то же время глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отметил, что для работы в рамках освоения шельфа Черного моря НАК предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота Российской Федерации.