Кабмин заложил в проект бюджета 4 миллиарда на инвестпроекты

Доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2021 год предусматривает распределение 4 млрд грн на инвестиционные проекты, в частности, 2,25 млрд грн - на проекты в сфере здравоохранения.

Как сообщается в материалах парламента, средства перераспределены на разработку и реализацию государственных инвестпроектов профильной межведомственной комиссией.

При этом на инвестпроекты в социокультурной сфере предлагается предусмотреть 211 млн грн, в спортивной – 275 млн грн, на проекты по охране окружающей природной среды – 242 млн грн, на транспорт – 248 млн грн.

Еще 100 млн грн предусматривается направить на проекты в топливно-энергетической сфере, 66 млн грн – на проекты по функционированию органов власти.

Читайте также: Второе повышение минимальной зарплаты в 2021 году отложили на декабрь, – Минфин

Как сообщалось, накануне Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".

Ко второму чтению дефицит в проекте госбюджета на 2021 год был снижен с 6% до 5,5% ВВП – на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

В первоначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Новая редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.