Мининфраструктуры начало подготовку концессии контейнерного терминала в порту "Черноморск"

Министерство инфраструктуры Украины продолжает подготовку новых проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в разных инфраструктурных отраслях и готовит к объявлению новые концессионные конкурсы.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.

"Сегодня мы проводим первую учредительную встречу по проекту концессии контейнерного терминала в порту "Черноморск". Этот проект уже внесен в 100 приоритетных проектов правительства на следующие три года, поэтому его внедрение крайне ожидаемо и важно для страны. Приветствую в нашей команде консультантов-победителей тендера на подготовку пре-ТЭО этого проекта. Мы готовы совместно работать дальше", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания рабочей группы.

Отмечается, что в ходе заседания участники обсудили план-график проекта и ожидаемые результаты работы консультантов. Завершить разработку пре-ТЭО проекта планируется в начале 2021 года, а сам концессионный конкурс намечен на конец 2021 года.

Криклий уверил, что Мининфраструктуры постоянно будет предоставлять консультантам всю необходимую для подготовки пре-ТЭО проекта информацию и другую помощь, если это будет необходимо.

В свою очередь министерство уже подготовило информационные запросы в АМПУ и ГП "Морской торговый порт "Черноморск" с целью получения информации для пре-ТЭО проекта. Она будет предоставлена консультантам после подписания соответствующих соглашений о неразглашении.

Как сообщалось, подготовкой ТЭО и конкурсной документации концессии паромной переправы в порту "Черноморск" будет заниматься ООО "Эрнст энд Янг". В рамках данного проекта планируется привлечь от 150 млн грн инвестиций, которые будут направлены на модернизацию железнодорожно-паромного комплекса порта.