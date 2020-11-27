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Крупнейшая японская газовая компания построит офшорную ветровую электростанцию

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Крупнейшая японская газовая компания построит офшорную ветровую электростанцию

Крупнейшая японская газовая компания Tokyo Gas присоединилась к совместному предприятию, созданному японской Shizen Energy Inc. и канадской Northland Power Inc. в целях строительства офшорной ветровой электростанции мощностью 600 МВт.

Объект планируется построить у побережья префектуры Тиба, к востоку от Токио. 

Tokyo Gas – одна из немногих японских компаний, которые взяли на себя обязательство достичь нулевого баланса выбросов. Компания намерена довести собственные мощности ВИЭ до 5 ГВт и достичь своей цели "Net Zero CO2" к 2030 году.

Япония планирует построить 10 ГВт офшорных ветровых электростанций к 2030 году. Сегодня это островное государство, окружённое морями, имеет лишь несколько офшорных ветряных турбин суммарной мощностью 20 МВт.

Япония собирается достичь климатической нейтральности к 2050 году, и развитие офшорной ветроэнергетики является одним из слагаемых решения этой задачи.

Джерело:  Tokyo Gas


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