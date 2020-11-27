Экспорт зерновых нового урожая превысил 21 миллион тонн, – Минэкономики

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 27 ноября экспортировала 21,08 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,7 млн тонн меньше, чем на эту же дату прошлого МГ.

Об этом говорится в данных информационно-аналитического портала АПК Украины.

К настоящему времени экспортировано 11,83 млн тонн пшеницы (-1,3 млн тонн), 3,7 млн тонн ячменя (+0,22 млн тонн) и 5,2 млн тонн кукурузы (-1,6 млн тонн).

По состоянию на 27 ноября текущего года экспортировано также 68,8 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.