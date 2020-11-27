Зеленский подписал закон о создании единого портала электронных услуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на оптимизацию сети и функционирования центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), усовершенствование доступа к административным услугам в электронной форме и решение проблем в сфере предоставления таких услуг.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме" № 943-IX, который Верховная Рада приняла 3 ноября 2020 года.

"Документом вводится мониторинг качества предоставления административных услуг. Такой мониторинг включает сбор, обработку и анализ данных с целью изучения и принятия мер по повышению уровня качества предоставления админуслуг", - говорится в сообщении.

Также создается Единый государственный веб-портал электронных услуг, что позволит увеличить количество услуг, предоставляемых онлайн без обязательного посещения ЦПАУ.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.