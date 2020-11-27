Минздрав сократил список стран "красной" зоны

В обновленный список стран "красной зоны" от 27 ноября вошло 38 государств, тогда как неделю назад в него входило 44 страны.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Среди стран-соседей Украины в "красном" списке находятся Румыния, Венгрия, Польша. Тем временем Словакия перешла в "зеленую" зону, где также находятся Молдова, РФ и Беларусь.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине.

По состоянию на 27 ноября октября в Украине он составляет 451,8, тогда как месяц назад – 23 октября он составлял 143,4, 25 сентября было 109,5, а в начале сентября – 79,6 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.