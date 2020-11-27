Кабмин снизил объем гарантированного госдолга в проекте госбюджета до 350 миллиардов

Объем гарантированного государством долга в проекте госбюджета на 2021 год ко второму чтению сокращен на 8,9 млрд грн – до 7,8% ВВП.

Об этом свидетельствует доработанный законопроект №4000, передает Интерфакс-Украина.

"Определить на 31 декабря 2021 года граничный объем госдолга в сумме 2,54 трлн грн и граничный объем гарантированного госдолга в сумме 350 млрд грн", – сказано в доработанном документе.

Согласно пояснительной записке к проекту госбюджета на следующий год, объем платежей по погашению госдолга в 2021 году увеличен на 29,09 млрд грн, в том числе внешнего – на 1,2 млрд грн, внутреннего – на 27,88 млрд грн.

Объем платежей по обслуживанию госдолга на 2021 год сокращен на 1,79 млрд грн, при этом внутреннего – на 1,98 млрд грн, тогда как на погашение внешнего увеличено на 189,9 млн грн.

"В результате прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте сократился на 8,9 млрд грн", – указано в пояснительной записке.

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Как сообщалось, накануне Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".

Ко второму чтению дефицит в проекте госбюджета на 2021 год был снижен с 6% до 5,5% ВВП – на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

В первоначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Новая редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.

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