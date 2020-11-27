Урожай зерновых достиг 62 миллионов тонн, – Минэкономики

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 26 ноября собрали 80,3 млн тонн основных культур с площади 23,5 млн га, в частности, намолочено 61,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади около 14,9 млн га (97% прогноза).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В разрезе культур собрано: кукурузы – 26,3 млн тонн с площади 5,02 млн га (92%), сои – 2,7 млн тонн с 1,3 млн га (99%), сахарной свеклы – 8,6 млн тонн с площади 204 тыс. га (95%).

Из ранних зерновых уже намолочено: пшеницы – 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га; ячменя – 7,8 млн тонн с 2,4 млн га; гороха – 516,2 тыс. тонн с 238 тыс. га; рапса – 2,56 млн га с 1,1 млн га.

Аграрии также завершили уборку таких культур как подсолнечник – намолочено 13 млн тонн с 6,4 млн га, просо – 243,7 тыс. тонн с 150,3 тыс. га и гречиха – 105,6 тыс. тонн с 78,4 тыс. га.

Как сообщалось, в конце ноября Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году на 3 млн тонн – до 65 млн тонн.

Напомним, В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).