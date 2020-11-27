Кабмин заложил в проект госбюджета 7,5 миллиарда доходов от лицензий на азартные игры

Министерство финансов Украины ожидает в 2021 году поступления в спецфонд госбюджета 7,44 млрд грн за счет оплаты лицензий на организацию и проведение азартных игр и лицензий на лотереи.

Об этом свидетельствует проект государственного бюджета на следующий год в редакции ко второму чтению (законопроект №4000), передает Интерфакс-Украина..

Как указано в доработанном документе, обнародованном на сайте парламента, Минфин также увеличил план по доходам общего фонда госбюджета от налога на прибыль предприятий (на 1 млрд грн), по НДС на изготовленные в Украине товары и услуги с учетом бюджетного возмещения на 6,4 млрд грн, от ввозной пошлины на 2,4 млрд грн.

Еще на 4,24 млрд грн увеличен план по поступлениям части чистой прибыли госпредприятий.

Помимо того объем дефицита в проекте госбюджета на 2021 год сокращен на 0,5% ВВП, или 23,72 млрд грн, в том числе по общему фонду - на 24,55 млрд грн, с увеличением дефицита по спецфонду на 830,2 млн грн. Таким образом, предельный объем дефицита госбюджета предлагается определить в сумме 246,64 млрд грн, в том числе 220,86 млрд грн по общему фонду и 25,77 млрд грн по спецфонду.

Финансирование общего фонда госбюджета по долговым операциям в доработанном варианте законопроекта предлагается сократить на 30,55 млрд грн при увеличении внешнего финансирования на 49,17 млрд грн и уменьшении внутреннего на 79,72 млрд грн.

"Средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов повышена на 0,6 п.п., что объясняется ухудшением конъюнктуры на внутреннем рынке, для внешних долговых инструментов - сокращена на 2,4 п.п., что вызвано расширением источников финансирования с низкой стоимостью", - указано в пояснительной записке к обновленной версии законопроекта.

Как сообщалось, закон о госбюджете на 2020 год предусматривает поступления от лицензий в сфере азартных игр в размере 4,4 млрд грн.