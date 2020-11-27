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СБУ засекретила информацию о закупках автомобилей для руководства

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СБУ засекретила информацию о закупках автомобилей для руководства

Служба безопасности Украины отказалась раскрыть данные о своем автопарке "информацией с ограниченным доступом".

Об этом в СБУ заявили в ответ на запрос Радио Свобода о том, сколько автомобилей насчитывает автопарк Службы безопасности Украины и сколько автомобилей закупила СБУ в 2019 и 2020 годах.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что запрашиваемые вами сведения, в частности о состоянии финансово-хозяйственной деятельности подразделений СБ Украины, относятся к информации с ограниченным доступом", – заявили в СБУ.

Как сообщалось, ранее журналисты неоднократно публиковали информацию о том, как чиновники СБУ пользуются элитными автомобилями, оформляя их на родственников и гражданских жен.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Радио Свобода


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