Бюджет-2021: Кабмин урезал расходы на образование и добавил 2 миллиарда на прокуратуру

Кабинет министров в доработанному ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2021 год предлагает увеличить расходы на Офис генерального прокурора и уменьшить – на Министерство образования и науки и финансирование Пенсионного фоно, по сравнению с предыдущей редакцией.

В частности, Кабмин предлагает увеличить расходы на Офис генерального прокурора по сравнению с проектом бюджета к первому чтению на 2,03 млрд грн, отмечает Интерфакс-Украина.

Также предлагается увеличить расходы для аппарата Министерства внутренних дел – на 797,4 млн грн, для Госпотребслужбы – на 538,1 млн грн, на Министерство иностранных дел – на 498,2 млн грн, для Министерства здравоохранения – на 3,95 млрд грн, для Министерства энергетики – на 350 млн грн, для Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 491,1 млн грн, для Министерства инфраструктуры – на 2,41 млрд грн, на Министерство молодежи и спорта – на 427,3 млн грн, на Министерство культуры и информационной политики – на 1,15 млрд грн и на Государственное космическое агентство Украины – на 549,5 млн грн.

В то же время предлагается сократить на 130 млн грн расходы на Государственное управление делами, на 1,13 млрд грн – на государственные капитальные расходы на разработку и реализацию инвестиционных проектов, на 4,1 млрд грн – для Министерства образования и науки, на 8,5 млрд – на финансирование дефицита Пенсионного фонда и на 4,86 млрд – на Государственный фонд регионального развития.

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Как сообщалось, накануне Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".

Ко второму чтению дефицит в проекте госбюджета на 2021 год был снижен с 6% до 5,5% ВВП – на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

В первоначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Новая редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.