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Бюджет-2021: Кабмин урезал расходы на образование и добавил 2 миллиарда на прокуратуру

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Бюджет-2021: Кабмин урезал расходы на образование и добавил 2 миллиарда на прокуратуру

Кабинет министров в доработанному ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2021 год предлагает увеличить расходы на Офис генерального прокурора и уменьшить – на Министерство образования и науки и финансирование Пенсионного фоно, по сравнению с предыдущей редакцией.

В частности, Кабмин предлагает увеличить расходы на Офис генерального прокурора по сравнению с проектом бюджета к первому чтению на 2,03 млрд грн, отмечает Интерфакс-Украина.

Также предлагается увеличить расходы для аппарата Министерства внутренних дел – на 797,4 млн грн, для Госпотребслужбы – на 538,1 млн грн, на Министерство иностранных дел – на 498,2 млн грн, для Министерства здравоохранения – на 3,95 млрд грн, для Министерства энергетики – на 350 млн грн, для Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 491,1 млн грн, для Министерства инфраструктуры – на 2,41 млрд грн, на Министерство молодежи и спорта – на 427,3 млн грн, на Министерство культуры и информационной политики – на 1,15 млрд грн и на Государственное космическое агентство Украины – на 549,5 млн грн.

В то же время предлагается сократить на 130 млн грн расходы на Государственное управление делами, на 1,13 млрд грн – на государственные капитальные расходы на разработку и реализацию инвестиционных проектов, на 4,1 млрд грн – для Министерства образования и науки, на 8,5 млрд – на финансирование дефицита Пенсионного фонда и на 4,86 млрд – на Государственный фонд регионального развития.

Читайте также: Второе повышение минимальной зарплаты в 2021 году отложили на декабрь, – Минфин

Как сообщалось, накануне Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".

Ко второму чтению дефицит в проекте госбюджета на 2021 год был снижен с 6% до 5,5% ВВП – на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

В первоначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Новая редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+17
Все логічно - "коли закриваються школи наповнюються тюрми".
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27.11.2020 16:03
+14
Украинская власть отлично понимает, что Лукашенко выбрал очень грамотное распределение денег - максимум зарплаты получают силовики, омоновцы и судьи. Именно поэтому эти люди готовы его защищать, убивая сябров-обывателей, не считаясь ни с чем. Власть Украины понимает, что еще 4-5 месяцев - и их может спасти только Аваков под прикрытием судебной системы.
Другими словами - мы вернулись в 2013 год.
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27.11.2020 14:49
+12
Прокурори і судді і так жирують і нічого не роблять. Живуть на "відпускні" - відпускають бандюків, казнокрадів, убивць, зрадників.
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27.11.2020 14:46
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це є дюже вірне рішення. Навіщо освіта ось прокурорів немає. Хоть дебілів але не хвата
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27.11.2020 14:27 Відповісти
Вірне рішення що почали скорочувати витрати, але те що не на всі статті почали скорочувати витрати - це помилка. Потрібен секвестр бюджету, а це означає урізання всіх програм по всіх напрямках і освіта в тому числі. Потрібно скоротити безкоштовну освіту з 12 років до 10 років, щоб далі працювали приватні та державні ліцеї, а далі вища освіта. Не потрібно стільки учнів якщо немає грошей в державі! Держава має давати освіту тільки найкращим учням або дітям військових та ветеранів АТО, а батьки всіх інших дітей мають купляти за гроші перебування дитини в ліцеї.
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27.11.2020 16:40 Відповісти
Після слів "держава має давати освіту найкращим учням" варто покласти крапку. Якщо ще й дітям військових (не забудь про генералів і полковників), ветеранів АТО, то уже й дітям шахтарів, переселенців з Донбасу, загиблих міліціонерів, прокурорів і суддів антикорупційних судів і прокуратур, учасників Майдану, померлих від СОVID , пожарників і т.д. і т.п. Тоді для "найкращих" у школах і ліцеях не знайдеться місця,а платити за навчання буде лише баба Параска з Ковалівки, бо не зможе зробити собі справку, як якийсь полковник.
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27.11.2020 17:58 Відповісти
Ми живемо в країні мрії двійочників та невігласів.
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27.11.2020 23:15 Відповісти
неужто и в 2021 году учителя-зебилы не получат обещанные 4000 баксов в месяц? ладно.. хоть за год!))
Более того, им даже повышение зп отменили.. Бюджет-2021: Кабмин урезал расходы на образование и добавил 2 миллиарда на прокуратуру - Цензор.НЕТ 7269
А ведь всего лишь нужно было ДУМАТЬ, а не смотреть тупые сериальчики - и сейчас бы получали в 2+ раза больше чем в 2019 году...
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27.11.2020 14:44 Відповісти
Scorpman Y ти дебіл? Невже в Україні 73% це вчителі? Це такі ідіоти як ти дивилися серіальчики, вчителям на таке просто нема часу. Ти мабуть ніколи не сидів до 12 ночі, щоб підготувати урок для учнів з різним рівнем знань. А таких уроків щоденно мінімум чотири, щоб заробити свої 5,3К гривень вчителю вищої категорії. Не треба заздрити вчителям, і в своїх дебільних постах звинувачувати їх в своїх негараздах.
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27.11.2020 18:39 Відповісти
зебил, судячі по твоїй палаючій дупі - саме ти з тих 73% зебілів, які верещали за вовку-шмарклю, надиввившись серіальчіків))
тому, заткни пельку та зроби собі тату на лобі - бо саме через тупих як ти "пІдагогів" - Украхна й має 73% зебілів))
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27.11.2020 18:48 Відповісти
п.с. доречі, те що вас вовка-шмаркля поимел з "підвищенням" зарплат як лохов - це шикардос) Бо ніщо так не вправляє дурням мозок - як моканя їх пик у лайно, яке вони саме й сотворили))
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27.11.2020 18:50 Відповісти
все идет ктому что развалится гос образование
и будет только частное за большие деньги
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28.11.2020 13:04 Відповісти
Прокурори і судді і так жирують і нічого не роблять. Живуть на "відпускні" - відпускають бандюків, казнокрадів, убивць, зрадників.
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27.11.2020 14:46 Відповісти
Украинская власть отлично понимает, что Лукашенко выбрал очень грамотное распределение денег - максимум зарплаты получают силовики, омоновцы и судьи. Именно поэтому эти люди готовы его защищать, убивая сябров-обывателей, не считаясь ни с чем. Власть Украины понимает, что еще 4-5 месяцев - и их может спасти только Аваков под прикрытием судебной системы.
Другими словами - мы вернулись в 2013 год.
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27.11.2020 14:49 Відповісти
и шо, сильно это таракану помогло?
а у нас так и подавно не пройдёт..
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28.11.2020 20:10 Відповісти
вже з 2014 таке проканує чи Ви гадаєте при порошенку реХформи відбулись??? Де??
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28.11.2020 22:36 Відповісти
бэз пракуратури ніззя нікак, на фіга вона та освіта? хай квартал дивляться!!!

браво ЗЕ-уроди!!!
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27.11.2020 15:24 Відповісти
Все логічно - "коли закриваються школи наповнюються тюрми".
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27.11.2020 16:03 Відповісти
Где то радостно потирает руки Малюська со своими платными тюрьмами. Бюджет-2021: Кабмин урезал расходы на образование и добавил 2 миллиарда на прокуратуру - Цензор.НЕТ 3092
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27.11.2020 16:18 Відповісти
Да, до клоуна-пианиста, такой власти Украина не то что не видела, но даже и не снился такой кошмар. Угробит Украину этот карлик-еврейский, как пить дать - угробит.
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27.11.2020 16:28 Відповісти
а чому тільки на 2 заберіть гроші зовсім. може виросте більше ЗЕпридурків
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27.11.2020 16:54 Відповісти
73% animal (s)
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27.11.2020 17:10 Відповісти
Казали старі люди, що яник з азіровим були "святими", тепер порівнюючи останні 6 років, поневолі погоджуєшся!!!!!!!!!!!!!!
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27.11.2020 17:59 Відповісти
Дядя, ти дебіл?
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28.11.2020 11:14 Відповісти
Бюджет-2021: Кабмин урезал расходы на образование и добавил 2 миллиарда на прокуратуру - Цензор.НЕТ 9729 святые коля с витей!!!
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29.11.2020 06:37 Відповісти
Слуги со своим пастухом ну очень хорошие управленцы, правда лохмандеи клоуновское.
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27.11.2020 21:54 Відповісти
думаю новый майдан будут начинать ученики и учителя
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27.11.2020 23:17 Відповісти
Вот учителя и дождались обещанного повышения зарплат.
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28.11.2020 11:04 Відповісти
Кабмин урезал расходы на образование и добавил 2 миллиарда на прокуратуру
Дык, за парту они не вернуться, а на кичу не хочется... Бюджет-2021: Кабмин урезал расходы на образование и добавил 2 миллиарда на прокуратуру - Цензор.НЕТ 6213
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28.11.2020 13:44 Відповісти
а зачем им два лярда - у них и так зарплата 4000 доляров..
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28.11.2020 19:42 Відповісти
 
 