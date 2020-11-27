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Одним из главных принципов развития бизнеса является возможность реализации женского потенциала, – Шимкив

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Одним из главных принципов развития бизнеса является возможность реализации женского потенциала, – Шимкив

На сегодняшний день одним из главных принципов развития любого бизнеса является возможность реализации женского потенциала в компании.

Об этом, выступая на IV Украинском женском конгрессе, заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он подчеркнул, что для "Дарницы" гендерное равенство — это, в первую очередь, отсутствие стереотипов, которые мешают как женщинам, так и мужчинам реализовывать себя в профессиональном плане и остальных сферах деятельности.

"В "Дарнице" ситуация значительно лучше, чем в большинстве украинских компаний. У нас женщины составляют 60% сотрудников. Мы делаем реальные шаги по созданию равных возможностей в условиях и оплате труда, обучении и карьерном росте. В команде топ-менеджеров "Дарницы" у нас пропорциональное представительство женщин и мужчин. На уровне среднего звена мы близки к достижению аналогичного баланса - 45,5% руководящих должностей занимают женщины. В прошлом году 58% из тех, кто получили карьерное повышение - это женщины", - отметил Шимкив.

Он подчеркнул, что по количеству женщин-руководителей, "Дарница" значительно опережает компании Восточной Европы, где, по данным исследования Grant Thornton (2018), доля женщин, занимающих руководящие должности в бизнесе - 36%.

Шимкив также добавил, что на собственном опыте убедился в том, что женщины на руководящих постах, зачастую работают результативнее и эффективнее, чем мужчины.

"Все бизнесмены, которые так или иначе связаны с потребителями отмечают, что лидером в мире по принятию потребительских решений является женщина. И это статистика. Поэтому имея на постах руководителей коммерческих отделов женщин, у компании есть намного больше шансов получить возможность увеличить свои доходы", - добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

Фармацевтическая компания "Дарница" - крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, которая ведет свою историю с 1930 года. В 2019 году Дарница объявила о трансформации бизнеса. Компания провела ребрендинг и представила новую стратегию - построение международного бренда, лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств и диджитализацию процессов. Компания фокусируется на лечении наиболее распространенных заболеваний в области кардиологии, неврологии и боли. Бенефициары компании – семья Загорий.
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Топ коментарі
+5
Что он такое несет?
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27.11.2020 14:21
+3
Может это он имеет в виду ввести налог на проституток?
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27.11.2020 14:20
+1
Кабы за долгую трудовую ни разу не видел нормальных работниц.
В лучшем случае - исполнители, в основном - воровки.
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27.11.2020 14:22
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Может это он имеет в виду ввести налог на проституток?
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27.11.2020 14:20 Відповісти
Точно! Особенно на бытовых)
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27.11.2020 14:27 Відповісти
Что он такое несет?
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27.11.2020 14:21 Відповісти
Он повторяет умные слова, оставшиеся у него в памяти из школьного курса физики.
Например, слово "потенциал".
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27.11.2020 14:24 Відповісти
Кабы за долгую трудовую ни разу не видел нормальных работниц.
В лучшем случае - исполнители, в основном - воровки.
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27.11.2020 14:22 Відповісти
зато с ними приятно в командировки ездить. Выберешь гостиницу в тихом месте, сходишь в кабак за счет конторы, а потом и кофе в постель, как правило.
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27.11.2020 14:50 Відповісти
"Одним из главных принципов развития бизнеса является возможность реализации женского потенциала, - Шимкив"

Знаток физики или теории цепей, прямо стесняюсь я спросить?
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27.11.2020 14:23 Відповісти
Дорогу женскому профессионализму! Учреждается новый ВУЗ: "Институт корабельных сосен". Принимаются исключительно девушки, достигшие полового созревания. Сертификат выдается после стажировке в Раде, в секретариатах министерств и комитетов.
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27.11.2020 14:24 Відповісти
Пока женщины не начнут подходить к мужчинам на улице, чтоб пригласить в ресторан, напоить и затащить в койку - ни о каком гендерном равенстве не может быть и речи Одним из главных принципов развития бизнеса является возможность реализации женского потенциала, – Шимкив - Цензор.НЕТ 3683
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27.11.2020 14:25 Відповісти
пипецпля...

а как же ж инвалиды, гомосексуалисты, лесбиянки, ромы, умственно отсталые представители общества какие имеют такие же права?!!

без комплексного подхода существование общества невозможно!!!
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27.11.2020 14:26 Відповісти
Гендерна рівність,повинна бути усюди.В нас армія призовна.для чоловіків.А виходить несправедливість і нерівність.В нас хочуть взяти те.що на розвиненому заході зараз.Ви спочатку економіки по підносьте.Я не проти за рівність,але за справедливу рівність,а не привілеї і квоти.
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27.11.2020 14:26 Відповісти
В совці жінки нарівні лопатами працювали з чоловіками,навіть відео є.І казали,які совєтські жінки,ударниці труда.Бачу в світі настає такий собі нео совок.Я знову повторюю.я не проти рівності,але вона не всюди можлива.
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27.11.2020 14:30 Відповісти
Легалайз проституції?
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27.11.2020 14:30 Відповісти
А нормальные суды это наверное не про нас . Дашь вал по Венедиктовым !
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27.11.2020 14:31 Відповісти
рейтинг фармкомпаній він, звісно ж, забув в офісі...
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27.11.2020 14:42 Відповісти
Стране не зватает денег, поэтому он хочет легализовать и обложить налогом проституцию. Это и будет настоящее "раскрытие женского потенциала".
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27.11.2020 14:52 Відповісти
Если речь о "массажных" салонах и эскортах, то там да - важен именно женский потенциал. Одним из главных принципов развития бизнеса является возможность реализации женского потенциала, – Шимкив - Цензор.НЕТ 5373

Если речь не о проституции, а о нормальном бизнесе, то пол вобще не должен иметь значения.
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27.11.2020 15:24 Відповісти
Дык, вопрос эмансипации проституток снят с повестки дня еще во времена Клары Цеткин, всякими там заморочками(повышение оплаты труда, восьмичасовой рабочий день - 8-е Марта)... Правда не знаю , как там насчет бесплатного обеспечения предохранителями здоровья.
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27.11.2020 16:25 Відповісти
зебуины, проснитесь, популистская эмансипация ушла в тень из-за коронавируса.
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27.11.2020 16:20 Відповісти
 
 