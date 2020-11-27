"Ощадбанк" окончательно отсудил права на название "Сбербанк"

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины отклонил кассационную жалобу ПАО "Сбербанка России" и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" собственностью государственного "Ощадбанка".

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ПАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", – сказано в сообщении

Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.

Как сообщалось, 10 августа Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил иск "Сбербанка России" об отмене торговой марки "Сбербанк", права интеллектуальной собственности на которую на территории Украины принадлежат "Ощадбанку". Представители "Сбербанка России" подали иск относительно того, что регистрация "Ощадбанком" торговой марки "Сбербанк" на территории Украины нарушила их права.

Таким образом государственный "Ощадбанк" выиграл суд у АО "Сбербанка" о праве собственности на торговую марку "Сбербанк", что разблокирует процесс запрета российскому банку использовать это наименование.

В "Ощадбанке" отмечали, что в основном споре "Ощадбанк" настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" "Сбербанка России" в "Сбербанк" и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности еще в январе 2016 года. Рассмотрение этого иска было приостановлено до рассмотрения дела, в котором "Сбербанк" пытался признать незаконным регистрацию "Ощадбанком" прав на торговую марку "СБЕРБАНК".