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Верховний Суд (348) Ощадбанк (651) Сбербанк (284) Сбербанк Росії (186)

"Ощадбанк" окончательно отсудил права на название "Сбербанк"

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Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины отклонил кассационную жалобу ПАО "Сбербанка России" и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" собственностью государственного "Ощадбанка".

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ПАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", – сказано в сообщении

Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.

Как сообщалось, 10 августа Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил иск "Сбербанка России" об отмене торговой марки "Сбербанк", права интеллектуальной собственности на которую на территории Украины принадлежат "Ощадбанку". Представители "Сбербанка России" подали иск относительно того, что регистрация "Ощадбанком" торговой марки "Сбербанк" на территории Украины нарушила их права.

Таким образом государственный "Ощадбанк" выиграл суд у АО "Сбербанка" о праве собственности на торговую марку "Сбербанк", что разблокирует процесс запрета российскому банку использовать это наименование. 

В "Ощадбанке" отмечали, что в основном споре "Ощадбанк" настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" "Сбербанка России" в "Сбербанк" и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности еще в январе 2016 года. Рассмотрение этого иска было приостановлено до рассмотрения дела, в котором "Сбербанк" пытался признать незаконным регистрацию "Ощадбанком" прав на торговую марку "СБЕРБАНК".
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Топ коментарі
+4
Нє , ну в Ощадбанк я би ще заніс гроші , а в Сбєрбанк - якось стрьомно . Ну на х .
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27.11.2020 20:14
+3
Сначала в названии "Сбербанк россии" забрали "россию", а теперь и "Сбербанк". Знатный троллинг...
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27.11.2020 19:03
+2
Прийдеться кацапам придумати нову назву чи написати так, як має бути "Збербанк Росії".
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27.11.2020 18:40
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Прийдеться кацапам придумати нову назву чи написати так, як має бути "Збербанк Росії".
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27.11.2020 18:40 Відповісти
Спермбанк расеи
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28.11.2020 21:42 Відповісти
Звербанк расеи
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28.11.2020 23:17 Відповісти
Сначала в названии "Сбербанк россии" забрали "россию", а теперь и "Сбербанк". Знатный троллинг...
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27.11.2020 19:03 Відповісти
А говорят война с Рашей, а ничего не изменилось в отношении к России. Ох как изменилось и история с сбербанком Россия это наглядно показывает. Помню как приходилось видеть на самых видных местах в центре Киева и в спальных районах, огромными буквами СБЕРБАНК РОССММ. Очень грамотный психологический ход. Даже не столько банковский, сколько прсихологический - подспудно и (не)навязчиво поддавливая сознание украинцев - Россия огромная, Россия великая, сопротивление России бесполезно и России необходимо подчиняться. И что? Скукожились до огрызка «Сбер»
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29.11.2020 08:19 Відповісти
Поздно принято это решение. Сбербанк на раше переходит на бренд Сбер. Теперь и у нас они так могут сделать.
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27.11.2020 19:11 Відповісти
Нє , ну в Ощадбанк я би ще заніс гроші , а в Сбєрбанк - якось стрьомно . Ну на х .
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27.11.2020 20:14 Відповісти
Та им пох, они уже давно Сбер
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28.11.2020 15:19 Відповісти
В июне 2020 года «Сбербанк» зарегистрировал права на новый товарный знак «Сбер» и новый логотип[12].
В сентябре 2020 года Сбербанк изменил своё название на «Сбер»[13].
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28.11.2020 15:21 Відповісти
Шо то шо ето...
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28.11.2020 21:15 Відповісти
Осталось Ощадбанку зарегистрировать права на марки "Сбе", "Сберб" и "Сбербан".
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29.11.2020 02:05 Відповісти
Если им пох - зачем тогда поменяли название? "Ощадбанк" окончательно отсудил права на название "Сбербанк" - Цензор.НЕТ 1802
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28.11.2020 15:48 Відповісти
Такой себе товарный знак. Как напоминание о соревших вкладах СССР. Все-равно что назвать банк "И снова голый" например.
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28.11.2020 18:32 Відповісти
Боятся, твари называться в Киеве "сбербанк мордора", понимают, что здесь многие люди с хорошими деньгами никогда даже не зайдут в помещение с такой вывеской.
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29.11.2020 02:03 Відповісти
сбєр паРаші нехай повертає гроші українців,які згоріли в бувшому сбєрбанкє серусеру,
бо ж паРаша проголосила себе вЯлікай правапрєємніцей совка.

не зрозуміло, чому ні один український уряд нормально не ставив це питання...
Це трілліони сьогоднішніх рЖублів.

За "чорного" курсу реальна вартість вкладів українців в сересері в кінці 1991 року становила трохи менше 10 млрд дол. З поправкою на інфляцію долара нині це 16 млрд доларів, не менше.

https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2013/11/1/401277/
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30.11.2020 05:55 Відповісти
 
 