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Морадминистрация продлила навигацию по Днепру до конца года

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Морадминистрация продлила навигацию по Днепру до конца года

Государственная служба морского и речного транспорта (Морадминистрация) Украины продлила навигацию на реке Днепр до конца 2020 года.

Киевский, Каневский, Днепродзержинский, Запорожский и Каховский шлюзы будут работать до 31 декабря 2020 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, по данным Министерства инфраструктуры Украины, в настоящее время проходит капремонт шлюзов. Финансирование данных проектов удалось обеспечить за счет евросредств в размере 232,2 млн грн, которые были получены в начале августа 2020 года.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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