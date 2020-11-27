Проект госбюджета на 2021 год подали в Раду для голосования во втором чтении

Законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021" поступил в Верховную Раду для голосования во втором чтении.

Об этом свидетельствуют данные в законопроекта на сайте Верховной Рады.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".

Верховная Рада 5 ноября, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год", таким образом госбюджет принят в первом чтении.

После этого Кабмин должен был доработать проект госбюджета и вернуть его в парламент в 14-дневный срок.

Парламент при этом рекомендовал правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн. В свою очередь НБУ предупреждал о риске недофинансирования доходов бюджета на 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.