Украина закачала в хранилища рекордные 27 миллиардов кубометров газа

В украинские подземные хранилища газа (ПХГ) в 2020 году закачаны рекордные объемы природного газа ‒ 27 млрд куб. м, из которых 10 млрд куб. м составляет газ нерезидентов.

Как сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, такого показателя удалось добиться во многом за счет shorthaul, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, одной из ключевых задач для ОГТСУ также является сотрудничество с венгерским оператором с целью выхода к новому терминалу в Хорватии, что обеспечит Украине доступ к среднеазиатскому газу через Трансбалканский газопровод.