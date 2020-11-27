"Укрзализныця" запускает поезд Киев-Рахов на период новогодних праздников

АО "Укрзализныця" с 18 декабря 2020 года запускает пассажирский поезд "Гуцульщина" № 357/358 Киев - Рахов на период массовых зимних перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Поезд будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов: один спальный вагон, пять купейных и шесть плацкартных.

Из Киева поезд № 357/358 отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов в 09:22 следующего дня. Отправление из Рахова назначено на 11:18 с прибытием в Киев в 6:43 следующего дня.

Ключевыми станциями формирования пассажиропотока этого поезда являются станции в городах: Тернополь, Чертков, Кицмань, Черновцы, Коломыя, Яремче, Ворохта, Ясиня, Квасы, Рахов.

Для восстановления курсирования поезда Укрзализныця приняла меры по модернизации инфраструктуры. В частности, на некоторых участках пути был проведен средний и капитальный ремонт, заменены более 6 тыс. деревянных шпал. В результате будет увеличена скорость и улучшится безопасность движения поездов.

В "Укрзализныце" сообщили, что по результатам 2019 года населенность этого поезда в сообщении Киев - Рахов составила 89%, в обратном направлении - 94%.