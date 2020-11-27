Верховный Суд встал на сторону Ахметова в деле о снятии ареста с акций "Укртелекома"

Верховный Суд отказался открыть производство по кассационным жалобам Министерства юстиции, "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" на решения и постановления судов нижестоящих инстанций, которыми был удовлетворен иск ООО "Финансовая компания "Сокур" к Государственной исполнительной службы Министерства юстиции.

Этими решениями были отменены постановления госисполнителя об описи и аресте 92,79% акций "Укртелекома" (принадлежат ООО "ЕСУ" Рината Ахметова), вынесенные в августе-октябре 2019 года, сообщает Finbalance.

Также суды ранее обязали Государственную исполнительную службу воздержаться от обращения взыскания на 92,79% акций "Укртелекома".

Ранее Окружной админсуд Киева решил отменить арест акций "Укртелекома", сославшись на то, что Госисполнительной службой не было предоставлено того, что Фонд государственного имущества предоставлил согласие на отчуждение акций или снят спорный пакет акций с приватизационного контроля. Коллегия судей Шестого апелляционного админсуда согласилась с этим выводом.

Верховный Суд констатировал, что "обжалование решений судов предыдущих инстанций в кассационном порядке возможно лишь в случае, если рассмотрение такой жалобы может иметь значение для формирования единой правоприменительной практики".

Напомним, 18 июля 2019 года Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "Финансовая компания "Сокур" к ООО "ЕСУ" о взыскании 334,4 млн грн задолженности по облигациям. Согласно судебным материалам, ООО "Финансовая компания "Сокур" выкупило права требования у обанкротившегося "Дельта Банка".

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "ФК "Сокур" является Анатолий Амелин. В 2011-2014 годах он был членом Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Как писали тогда СМИ, назначение Амелина на соответствующую должность могло состояться в т. ч. при содействии Ахметова.

В марте 2017 года ООО "ЕСУ" должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого. Крупнейшие держатели этих бумаг – "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк". Выпуск этих облигаций способствовал процессу приватизации "Укртелекома".

В тюле 2020 года Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу "Укрэксимбанка" и обязал ООО "ЕСУ" (владелец 92,79% акций "Укртелекома") уплатить госбанку не только 2,73 млрд грн задолженности по облигациям, но и дополнительные 107 млн грн пени.

В 2016-2018 году "Укрэксимбанк" отсудил у ООО "ЕСУ" еще 810 млн грн задолженности по облигационным процентам. По состоянию на август 2019 года Государственной исполнительной службой было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению соответствующих судебных решений. Перед тем "Укрэксимбанк" жаловался, что ГИС не взыскивает долг с ООО "ЕСУ".

11 декабря 2019 года Хозсуд Киева удовлетворил заявление "Ощадбанка" о об оставлении без рассмотрения его иска к "Укртелекома" о взыскании 1,1 млрд грн. Перед этим "Ощадбанк" и "Укртелеком" в рамках этого же дела подавали в суд ходатайство об отложении ее рассмотрения из-за планов заключить мировое соглашение.

Впоследствии "Ощадбанк" заявил, что обязательства "Укртелекома" перед ним "урегулированы".

В августе-2019 "Ощадбанк" заявлял, что Государственная исполнительная служба наложила арест на 92,79% акций "Укртелекома" за долги ООО "ЕСУ" перед банком.

Кроме упомянутого в начале ареста 92,79% акций "Укртелекома", на эти ценные бумаги накладывались и другие аресты, в т. ч.

Как сообщалось, 27 августа 2020 года Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" в деле о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году и взыскания 2,17 млрд грн пени.

Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.

В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.