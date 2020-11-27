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Новини Фінансиінвестиції Бюджет-2020
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В бюджете Украины до конца года не хватает $3 миллиардов, – Минфин

Новини БізнесЦензор Фінанси інвестиції

В бюджете Украины до конца года не хватает $3 миллиардов, – Минфин

Из-за того, что Украина до сих пор не получила запланированных в бюджете заимствований, до конца года в смете не хватает $3 млрд.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС News Украина.

Марченко подчеркнул, что правительство имеет "план на случай событий А, Б и В - как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете, по максимуму". Министр назвал ситуацию непростой, но контролируемой.

"Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится (лапшу), не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности ... И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация непростая, абсолютно непростая", - заявил Марченко.

"Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь о более 3 млрд долларов США, которые были заложены у нас в бюджете", - добавил он.

Марченко также уточнил, что называет сумму в долларах, поскольку речь идет о "тех внешних заимствованиях, которые пока не поступили на наши счета".

Когда в июне этого года Украина получила более 2 млрд долларов первого транша по программе stand-by от МВФ, ожидалось, что к концу этого года Киев сможет получить еще два транша. Однако этого пока не произошло.

Министр финансов также подтвердил прогресс в нынешних переговорах с МВФ, в частности, по параметрам бюджета на следующий год.

В то же время он назвал еще несколько вопросов, необходимых для того, чтобы МВФ возобновил кредитование Украины. Они касаются функционирования антикоррупционного бюро и Нацбанка.

Марченко не исключил возможности получения очередного транша от МВФ до конца года, но заметил, что "более вероятным сценарием, я бы сказал, очень высоко вероятным, что нам удастся договориться в текущем году, у нас будет миссия и эти средства будут уже в следующем году".

Джерело:  ВВС Украина


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Топ коментарі
+4
Выкиньте внепланово на дороги ещё миллиардов 200-300 . . .

Вот уж точно - пир во время чумы.
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27.11.2020 12:31
+3
Ну так єто другое дело !!!!
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27.11.2020 10:52
+3
Гениально. А с какого перепугу олигархи должны что-то давать взаймы?

К тому же, дело не просто в том, чтобы у кого-нибудь занять. Во-первых, МВФ дает по лучшим условиям, во-вторых, его одобрение - зеленый свет для других траншей (в нашем случае - от ЕС и Всемирного банка).
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27.11.2020 12:56
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Ну так єто другое дело !!!!
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27.11.2020 10:52 Відповісти
Выкиньте внепланово на дороги ещё миллиардов 200-300 . . .

Вот уж точно - пир во время чумы.
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27.11.2020 12:31 Відповісти
Так займите у олигархов или боитесь?
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27.11.2020 12:39 Відповісти
Гениально. А с какого перепугу олигархи должны что-то давать взаймы?

К тому же, дело не просто в том, чтобы у кого-нибудь занять. Во-первых, МВФ дает по лучшим условиям, во-вторых, его одобрение - зеленый свет для других траншей (в нашем случае - от ЕС и Всемирного банка).
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27.11.2020 12:56 Відповісти
так МВФ послало зелёных далеко по крайней мере до 2021
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27.11.2020 15:56 Відповісти
Это называется капитализм.
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27.11.2020 14:51 Відповісти
Ой.
Неожиданно.
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27.11.2020 16:28 Відповісти
Зелені прогнали проєвропейських співробітників в антикорупційних органах, поламали КС і правову систему до свавілля, розісралися з МВФ. Дело сделано. Казна порожня, борги виплачувати нічим. Економіка на ладан дихає. Але є ще золотий запас, треба над ним поработать.
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27.11.2020 16:55 Відповісти
Доворовались,что уже нечем сдачу давать, страна прйдет в концесию с молотка с правом выкупа.
На дурака не нуден нож или грады, покажешь ему медный грошш, (обвертку от Евросоюза) и делай с ним что хош (с народом).
Вот так "беловоротничковые" наперсточники и бандюганы от власти под лозунгом демократии и борьбы с коррупцией захватили и уничножили страну без единого выстрела.
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27.11.2020 16:57 Відповісти
так это же тебе показали сериальчик и рассказали про соросят вот ты и повелся.
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27.11.2020 17:44 Відповісти
Не важно смотрел Я сериал или нет, повелся или нет, главное , что власть убивает страну и не боиться это делать, а за каждое преступление должно быть наказание.
Незнаю имеет ли Сорос долю с % на всех этапах украинскрй пирамиды, он играет в долгую,и это тоже не важно, важно другое, что НБУ и Мин.фин. при участии Президента разводят страну и народ на огромные деньги,которые наролу прийдется долго и нудно отдавать или остаться без станы,11% в гривне в переводе на твердую валюту не выдержит не одна экономика, а было 18%,соседняя Польша платит 1, 5% .
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27.11.2020 21:45 Відповісти
Зе-срань нахазяювала.
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27.11.2020 17:50 Відповісти
Пилять! В бюджете не хватает денег, МВФ не дает транш, но министр подтвердил прогресс в переговорах с МВФ. Это уже напоминает сводки российских новостей про «отрицательный рост экономики». И да, я что-то не помню подобных новостей при Порошенко. Наверное свободу слова ущимлял
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28.11.2020 08:54 Відповісти
 
 