В бюджете Украины до конца года не хватает $3 миллиардов, – Минфин

Из-за того, что Украина до сих пор не получила запланированных в бюджете заимствований, до конца года в смете не хватает $3 млрд.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС News Украина.

Марченко подчеркнул, что правительство имеет "план на случай событий А, Б и В - как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете, по максимуму". Министр назвал ситуацию непростой, но контролируемой.

"Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится (лапшу), не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности ... И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация непростая, абсолютно непростая", - заявил Марченко.

"Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь о более 3 млрд долларов США, которые были заложены у нас в бюджете", - добавил он.

Марченко также уточнил, что называет сумму в долларах, поскольку речь идет о "тех внешних заимствованиях, которые пока не поступили на наши счета".

Когда в июне этого года Украина получила более 2 млрд долларов первого транша по программе stand-by от МВФ, ожидалось, что к концу этого года Киев сможет получить еще два транша. Однако этого пока не произошло.

Министр финансов также подтвердил прогресс в нынешних переговорах с МВФ, в частности, по параметрам бюджета на следующий год.

В то же время он назвал еще несколько вопросов, необходимых для того, чтобы МВФ возобновил кредитование Украины. Они касаются функционирования антикоррупционного бюро и Нацбанка.

Марченко не исключил возможности получения очередного транша от МВФ до конца года, но заметил, что "более вероятным сценарием, я бы сказал, очень высоко вероятным, что нам удастся договориться в текущем году, у нас будет миссия и эти средства будут уже в следующем году".