В бюджете Украины до конца года не хватает $3 миллиардов, – Минфин
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Из-за того, что Украина до сих пор не получила запланированных в бюджете заимствований, до конца года в смете не хватает $3 млрд.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС News Украина.
Марченко подчеркнул, что правительство имеет "план на случай событий А, Б и В - как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете, по максимуму". Министр назвал ситуацию непростой, но контролируемой.
"Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится (лапшу), не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности ... И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация непростая, абсолютно непростая", - заявил Марченко.
"Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь о более 3 млрд долларов США, которые были заложены у нас в бюджете", - добавил он.
Марченко также уточнил, что называет сумму в долларах, поскольку речь идет о "тех внешних заимствованиях, которые пока не поступили на наши счета".
Когда в июне этого года Украина получила более 2 млрд долларов первого транша по программе stand-by от МВФ, ожидалось, что к концу этого года Киев сможет получить еще два транша. Однако этого пока не произошло.
Министр финансов также подтвердил прогресс в нынешних переговорах с МВФ, в частности, по параметрам бюджета на следующий год.
В то же время он назвал еще несколько вопросов, необходимых для того, чтобы МВФ возобновил кредитование Украины. Они касаются функционирования антикоррупционного бюро и Нацбанка.
Марченко не исключил возможности получения очередного транша от МВФ до конца года, но заметил, что "более вероятным сценарием, я бы сказал, очень высоко вероятным, что нам удастся договориться в текущем году, у нас будет миссия и эти средства будут уже в следующем году".
Будь ласка, зачекайте...
Вот уж точно - пир во время чумы.
К тому же, дело не просто в том, чтобы у кого-нибудь занять. Во-первых, МВФ дает по лучшим условиям, во-вторых, его одобрение - зеленый свет для других траншей (в нашем случае - от ЕС и Всемирного банка).
Неожиданно.
На дурака не нуден нож или грады, покажешь ему медный грошш, (обвертку от Евросоюза) и делай с ним что хош (с народом).
Вот так "беловоротничковые" наперсточники и бандюганы от власти под лозунгом демократии и борьбы с коррупцией захватили и уничножили страну без единого выстрела.
Незнаю имеет ли Сорос долю с % на всех этапах украинскрй пирамиды, он играет в долгую,и это тоже не важно, важно другое, что НБУ и Мин.фин. при участии Президента разводят страну и народ на огромные деньги,которые наролу прийдется долго и нудно отдавать или остаться без станы,11% в гривне в переводе на твердую валюту не выдержит не одна экономика, а было 18%,соседняя Польша платит 1, 5% .