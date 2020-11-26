Нацполиция купила еще 159 новых автомобилей за 87 миллионов

Национальная полиция Украины 24 ноября по результатам тендера заказала ООО "Спец-Ком-Сервис" 159 новых легковых автомобилей специализированного назначения на 87,36 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

В частности, до 17 декабря компания поставит 94 штуки спецавтомобилей СКС-RMN-04РП на базе седана Renault Megane 4х2 с бензиновым двигателем 1,6 л класса Евро 5 и механической коробкой передач по 567 тыс. грн за штуку.

Кроме того, победитель тендера поставит для полицейских 65 штук автомобилей СКС-RDS-02РП на базе кроссовера Renault Duster 4х2 с бензиновым двигателем 1,6 л класса Евро 6 и механической коробкой передач по 524 тыс. грн.

Все автомобили будут иметь кондиционер и фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а седаны – еще и боковые. Также их оснастят радиостанцией Motorola Solution DM2600, светодиодной панелью-балкой Ultra Slim 118-42 Led C/K 12В с сигнально-громкоговорящим устройством и антивандальными чехлами задних сидений и раскрасят по схеме полиции. Гарантийный срок на авто составляет три года или 100 тыс. км пробега.

В июле полиция заказывала "Спец-Ком-Сервис" такие же спецавтомобили СКС-RDS-02РП на 9% дешевле – по 479 тыс. грн. Причем тогда они, кроме радиостанции, панели-балки и чехлов, имели еще и сейф для оружия, боеприпасов и документов и держатель для оружия.

В салонах Renault Megane Life с такими двигателем и коробкой передач кондиционером без спецоборудования стоит 514 тыс. грн, а Renault Duster Life и Zen – 472-500 тыс. грн.

Поставщик получил заказ без конкуренции, поскольку больше никто не пришел на переговорную процедуру для нужд обороны, которая может произойти при наличии только одного участника. Поэтому сумма договоров всего на 0,03% ниже ожидаемой стоимости закупки в 87,39 млн грн.

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Учредителями "Спец-Ком-Сервиса" являются Сергей Калюш из Вишневого и Михаил Городовых с Черкащины. Фирмой руководит Василий Юрьевич Даниляк. Житель Вишневого с такими же ФИО до весны 2017 года был начальником штаба оперативного управления Киево-Святошинского ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области, а его жена Валентина Даниляк до лета 2020 года возглавляла Отдел контроля на городском электрическом транспорте и железнодорожном транспорте Управления государственного контроля на наземном транспорте.

С 2011 года "Спец-Ком-Сервис" получил тендеров на 1,92 млрд грн, преимущественно в системе МВД.

В сентябре 2016 года прокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Нацгвардии, которые якобы способствовали победам "Спец-Ком-Сервис" на торгах по закупке техники. С мая 2018 года постановлений по этому делу в судебном реестре не было.