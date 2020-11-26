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Кабмин утвердил доработанный проект госбюджета на 2021 год

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Кабмин утвердил доработанный проект госбюджета на 2021 год

Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".

Как сообщает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая заседание правительства.

"Доходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 1 092 млрд грн, расходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 1 328 млрд грн. Найдена возможность уменьшить дефицит бюджета по отношению к ВВП с 6%, как было предложено при первом чтении, до 5,5%", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, этот показатель является сбалансированным и позволит не повышать налоги для бизнеса, но в то же время улучшить финансирование социальной сферы и медицины.

Шмыгаль напомнил, что Минфин согласовал основные параметры проекта госбюджета ко второму чтению с МВФ.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко заверил, что при подготовке госбюджета ко второму чтению учтено большинство из предоставленных народными депутатами предложений.

"В целом параметры бюджета на 2021 год совпадают с оценкой экспертов МВФ, что важно для продолжения успешного сотрудничества Украины и МВФ. Найдена возможность сократить дефицит сектора общегосударственного управления с 5,8% до 5,24%, госбюджета, соответственно, с 6% до 5,47%", – уточнил Марченко.

По словам министра, доходы бюджета в доработанном проекте выросли на 21 млрд грн, расходы составляют 1 328 млрд грн, сокращение расходов по общему фонду составило 12,8 млрд грн, что в сумме позволило уменьшить дефицит бюджета на 24 млрд грн.

В то же время глава Минфина заверил, что заложенные в проекте бюджета показатели позволят профинансировать все необходимые для государства расходы.

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Как сообщалось, Верховная Рада 5 ноября, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год", таким образом госбюджет принят в первом чтении.

После этого Кабмин должен был доработать проект госбюджета и вернуть его в парламент в 14-дневный срок.

Парламент при этом рекомендовал правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн. В свою очередь НБУ предупреждал о риске недофинансирования доходов бюджета на 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.

Автор: Михайло Орлюк
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а с МВФ согласовали ?
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27.11.2020 09:15 Відповісти
 
 