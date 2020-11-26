Собственник агрофирмы покупает 44 гектара земли для выращивания зерновых

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил собственнику группы компаний "Южная аграрно-экспортная компания" (ЮAЭK) Юрию Кормышкину разрешение приобрести земельный участок площадью 44,2 га в Николаевской области для выращивания зерновых и масличных культур.

Согласно материалам на сайте АМКУ, этим участком земли уже владеет частная компания ООО "Актив-Буд", которая не осуществляет хозяйственной деятельности.

Согласно госреестру юрлиц, конечным бенефициаром зарегистрированного в Николаеве ООО "Актив-Буд" является Ростислава Данильченко.

Кормышкин – конечный бенефициар группы "ЮАЭК", которая в Украине занимается первичной обработкой и хранением зерна в территориальных пределах Николаевской области, выращиванием и оптовой реализацией сельскохозяйственных культур, разгрузкой/погрузкой минеральных удобрений, складским хозяйством и др.

Кроме того, ЮАЭК вместе с группой "Эридон" осуществляют совместный контроль над субъектами хозяйствования – резидентами Украины, которые предоставляют услуги по переработке семян подсолнечника (по давальческим схемам), оптовой реализации сельскохозяйственных культур (пшеницы, ячменя, подсолнечника, рапса и кукурузы), производству масла и животных жиров.

В августе 2019 года совладельцы группы "ЮАЭК" озвучили планы о разделении бизнеса. В конце сентября того же года АМКУ согласовал решение Ростислава Данильченко и Юрия Кормышкина о разделении активов, которые входят в группу компаний "ЮAЭK".

После разделения бизнеса структуры Кормышкина контролируют земельный банком в 50 тыс. га, а также 200 тыс. тонн мощностей по единовременному хранению зерна.

Как сообщалось, 28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Законом предусмотрено, что право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров с 1 июля 2021 года могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

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