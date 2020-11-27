БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
681 відвідувач онлайн
Новини ВладаНерухомість
1 207 0
арешт (782) профспілка (36) суд (3141)

Прокуратура арестовала недвижимость Федерации профсоюзов (обновлено)

Новини БізнесЦензор Влада Нерухомість

Прокуратура арестовала недвижимость Федерации профсоюзов (обновлено)

Печерский районный суд Киева наложил арест на Дом профсоюзов на Майдане Независимости и другую недвижимость Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно решению суда от 3 ноября, арест наложен по ходатайству Офиса генпрокурора в рамках расследования Нацполиции о присвоении государственного имущества служебными лицами Федерации профсоюзов.

В частности, арест наложен на санатории "Укрпрофздравницы" в Киеве, Ирпене и Одессе, гостиницу в Трускавце, столичный Дом профсоюзов на Майдане Независимости, включая бизнес-центр (БЦ) Maidan Plaza, Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов на аллее Героев Небесной сотни, учебно-спортивную базу "Святошин", ресторанный комплекс и другую недвижимость на Трухановом острове, гаражный комплекс на более 7,6 тыс. кв. м и ряд других объектов недвижимости в центре Киева.

Также суд запретил субъектам государственной регистрации проводить какие-либо регистрационные и нотариальные действия и распоряжаться арестованным имуществом.

Согласно данным издания "Экономическая правда", дело может быть связано с отчуждением части здания Дома профсозов на Майдане Независимости, 2 в Киеве, которая находилась в залоге у компании "ITT-Недвижимость".

Как уточнили в пресс-службе компании "БЦ "Майдан Плаза" (ранее называлось "ITT-Недвижимость"), ипотечный договор был прекращен еще в 2017 году. Он был заключен в рамках инвестиционного проекта по ремонту Дома профсоюзов в 2015 году. "БЦ "Майдан плаза" обязалось профинансировать ремонт всего здания, который обошелся в 170 млн грн, в обмен на часть его помещений. Для выполнения договора и был заключен ипотечный договор на ту часть, помещений, которая причиталась инвестору.

"В дальнейшем, а именно в 2017 году после завершения инвестирования в восстановления Дома профсоюзов более 170 млн грн, указанный выше ипотечный договор был прекращен. ООО "БЦ "Майдан Плаза" выполнило свои инвестиционные обязательства в полном объеме, а Федерация профсоюзов выполнила в полном объеме свое обязательство по передаче в собственность нашей компании части помещений Дома профсоюзов", – сообщили в компании.

Согласно открытым данным, компания "БЦ "Майдан Плаза" (ранее "ITT-Недвижимость") зарегистрировано по адресу Майдан Независимости, 2. Конечным бенефициарным владельцем компании указан Назар Бенч.

Напомним, в декабре 2015 года председатель Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий Осовой описывал схему реконструкции Дома профсоюзов при участии "ITT-Недвижимость".

По его словам, частная компания должна будет вложить в восстановление всего здания 160 млн грн, взамен ФПУ передаст ей в собственность 5,5 тыс. кв. м помещений (32% общей площади).

Тогда от имени "ITT-Недвижимость" сделку комментировал Назар Бенч, который значился ее директором.

Совладельцем компании "ITT-Недвижимость" через кипрскую "Амервино инвестментс ЛТД" до 2014 года была Анна Маркарова, сестра экс-министра финансов Оксаны Маркаровой.

"ITT-Недвижимость" входила в группу компаний "ITT", основным собственником ведущей компании группы – "ІТТ-Инвест" – до ноября 2018 года являлся муж Маркаровой Даниил Волынец. С октября 2020 года фирма находится в состоянии прекращения.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 