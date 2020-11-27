Прокуратура арестовала недвижимость Федерации профсоюзов (обновлено)

Печерский районный суд Киева наложил арест на Дом профсоюзов на Майдане Независимости и другую недвижимость Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно решению суда от 3 ноября, арест наложен по ходатайству Офиса генпрокурора в рамках расследования Нацполиции о присвоении государственного имущества служебными лицами Федерации профсоюзов.

В частности, арест наложен на санатории "Укрпрофздравницы" в Киеве, Ирпене и Одессе, гостиницу в Трускавце, столичный Дом профсоюзов на Майдане Независимости, включая бизнес-центр (БЦ) Maidan Plaza, Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов на аллее Героев Небесной сотни, учебно-спортивную базу "Святошин", ресторанный комплекс и другую недвижимость на Трухановом острове, гаражный комплекс на более 7,6 тыс. кв. м и ряд других объектов недвижимости в центре Киева.

Также суд запретил субъектам государственной регистрации проводить какие-либо регистрационные и нотариальные действия и распоряжаться арестованным имуществом.

Согласно данным издания "Экономическая правда", дело может быть связано с отчуждением части здания Дома профсозов на Майдане Независимости, 2 в Киеве, которая находилась в залоге у компании "ITT-Недвижимость".

Как уточнили в пресс-службе компании "БЦ "Майдан Плаза" (ранее называлось "ITT-Недвижимость"), ипотечный договор был прекращен еще в 2017 году. Он был заключен в рамках инвестиционного проекта по ремонту Дома профсоюзов в 2015 году. "БЦ "Майдан плаза" обязалось профинансировать ремонт всего здания, который обошелся в 170 млн грн, в обмен на часть его помещений. Для выполнения договора и был заключен ипотечный договор на ту часть, помещений, которая причиталась инвестору.

"В дальнейшем, а именно в 2017 году после завершения инвестирования в восстановления Дома профсоюзов более 170 млн грн, указанный выше ипотечный договор был прекращен. ООО "БЦ "Майдан Плаза" выполнило свои инвестиционные обязательства в полном объеме, а Федерация профсоюзов выполнила в полном объеме свое обязательство по передаче в собственность нашей компании части помещений Дома профсоюзов", – сообщили в компании.

Согласно открытым данным, компания "БЦ "Майдан Плаза" (ранее "ITT-Недвижимость") зарегистрировано по адресу Майдан Независимости, 2. Конечным бенефициарным владельцем компании указан Назар Бенч.

Напомним, в декабре 2015 года председатель Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий Осовой описывал схему реконструкции Дома профсоюзов при участии "ITT-Недвижимость".

По его словам, частная компания должна будет вложить в восстановление всего здания 160 млн грн, взамен ФПУ передаст ей в собственность 5,5 тыс. кв. м помещений (32% общей площади).

Тогда от имени "ITT-Недвижимость" сделку комментировал Назар Бенч, который значился ее директором.

Совладельцем компании "ITT-Недвижимость" через кипрскую "Амервино инвестментс ЛТД" до 2014 года была Анна Маркарова, сестра экс-министра финансов Оксаны Маркаровой.

"ITT-Недвижимость" входила в группу компаний "ITT", основным собственником ведущей компании группы – "ІТТ-Инвест" – до ноября 2018 года являлся муж Маркаровой Даниил Волынец. С октября 2020 года фирма находится в состоянии прекращения.