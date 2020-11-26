БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
711 відвідувач онлайн
Новини ПромисловістьКорпоративні відносини
781 0
заробітна плата (854) Електротяжмаш (55) Новини компаній (2765) ФДМУ (1217)

ФГИ обеспечил погашение долга по зарплате перед сотрудниками "Электротяжмаша"

Новини БізнесЦензор Промисловість Корпоративні відносини

ФГИ обеспечил погашение долга по зарплате перед сотрудниками

Сотрудникам харьковского "Электротяжмаша" выплатили задолженность по заработной плате за август, сентябрь и часть октября.

Как сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИ), , в управлении которого находится предприятие, до 30 ноября долги перед работниками предприятия будут выплачены полностью.

"Выплата долгов по заработной плате – первый шаг в реализации программы финансового оздоровления завода, разработанной менеджментом "Электротяжмаша" и Фондом госимущества при поддержке Кабмина и депутатского корпуса", – сказано в сообщении.

ФГИ также сообщает, что помимо выплат зарплат, "Электротяжмашу" удалось привлечь оборотные средства в размере 200 млн грн, отсутствие которых было причиной кризисного состояния предприятия в последние месяцы, а также реструктуризировать кредит "Укрэксимбанка" и привлечь новые инструменты финансирования.

Кроме того, дирекция "Электротяжмаша" утвердила план отгрузок продукции в ноябре-декабре 2020 года с основными покупателями и достигла договоренностей о загрузке производственных мощностей заказами на 2021 год. Это обеспечит работу "Электротяжмаша" в штатном режиме в следующем году.

Напомним, "Электротяжмаш" входит в перечень объектов большой приватизации.

Специализацией "Электротяжмаша" является разработка и производство турбо- и гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока для различных отраслей экономики.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 