Подготовку больниц "Укрзализныци" к приему больных COVID-19 оценили в 82 миллиона

Железнодорожные больницы готовы начать лечить больных коронавирусом COVID-19 в случае выделения 82 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом на обеспечение больниц медицинским оборудованием.

Об этом собщает пресс-служба компании по итогам встречи главы "Укрзализныци" Владимира Жмака с министром здравоохранения Максимом Степановым для обсуждения вопросов обеспечения ж/д больниц медсредствами.

"Во время встречи речь шла о получении дополнительного финансирования в размере 82 млн грн для обеспечения железнодорожных больниц медицинским оборудованием и кислородом, закупки аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и средств индивидуальной защиты. Средства должны быть выделены Фондом борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями", – сказано в сообщении.

Глава "Укрзализныци" отметил, что ж/д больницы готовы принимать больных с коронавирусом в случае выделения средств для подготовки и укомплектования необходимым оборудованием.

В частности, в Харьковской клинической больнице на ж/д транспорте для этого планируется предусмотреть два отдельных приемных отделения, чтобы больные COVID и другие пациенты не контактировали между собой.

По словам генерального директора Харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1 Виктора Лещенко, все работники больницы готовы работать и выполнять свои непосредственные обязанности, однако больница крайне нуждается в допфинансировании.

"Нужны средства, чтобы закупить оборудование и медикаменты, а также средства индивидуальной защиты для работников. Например, мы нашли мощный криогенный газификатор, который может обеспечить подачу кислорода до 70 точек одновременно. Но пока мы не можем его приобрести для больницы, поскольку ограничены финансово", – пояснил Лещенко.

Как сообщалось, ранее власти Киева получили отказ на предложение использовать для пациентов с COVID-19 мощности находящихся в столице ведомственных больниц, больниц медучреждений системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), а также частных клиник, вместо разворачивания мобильных госпиталей.