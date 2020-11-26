БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
711 відвідувач онлайн
Новини ВладаКорупція
2 538 2
НАБУ (1376) арешт (782) Венедіктова (74) Окружний адмінсуд Києва (152) Офіс Генпрокурора (400)

НАБУ просит Венедиктову разрешить арест скандального судьи Вовка (обновлено)

Новини БізнесЦензор Влада Корупція

НАБУ просит Венедиктову разрешить арест скандального судьи Вовка (обновлено)

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Как сообщает пресс-служба НАБУ, судьи, подозреваемые по делу о захвате власти, грубо уклоняются от выполнения своих процессуальных обязанностей.

"К таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения", – сказано в сообщении.

НАБУ отмечает, что в сентябре следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по этим фактам до 17 января 2021 года.

"В соответствующем решении, в частности, подтверждено приобретение судьями статуса подозреваемых, иначе вопрос о продлении срока досудебного расследования в отношении них не рассматривался бы. Решение суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит", – сказано в сообщении.

Ранее прокуроры в суд ходатайство об избрании подозреваемым по делу меры пресечения в виде залога.

Однако подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд, констатируют НАБУ. В частности, глава ОАСК Павел Вовк не явился в заседания, назначенные на 22, 29 октября, 5, 2 и 23 ноября этого года.

"В это же время детективы более 20 раз прибывали в ОАСК и по месту регистрации председателя суда для вручения соответствующих повесток по поручению следователя судьи. Однако председатель ОАСК ни разу по месту работы и регистрации не находился, о своем настоящем местонахождении орган досудебного расследования и следственного судьи не сообщил. 3 ноября его уже второй раз объявлен в розыск", – отмечается в сообщении.

НАБУ сообщает, что аналогичным образом себя ведут и двое других судей ОАСК. При этом подозреваемые инициировали уголовное и дисциплинарное преследование следственного судьи ВАКС, который в сентябре этого года продлил срок предварительного расследования в производстве относительно их неправомерных действий.

В свою очередь глава ОАСК Павел Вовк отрицает то, что он и другие судьи этого суда являются подозреваемыми по этому делу.

Он на своей странице в Facebook также потребовал выполнения решения Печерского райсуда Киева, который по иску другого судьи ОАСК обязал генпрокурора забрать расследование этого дела у НАБУ и передать его другому органу, а также пригрозил Венедиктовой в случае подписания ходатайств об его аресте "доказать Высшему совету правосудия, всю некомпетентность и предвзятость НАБУ и самого Генерального прокурора".

Читайте также: У родственников судей Окружного админсуда нашли яхты, землю и элитные авто. ВИДЕО

Как сообщалось, ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) несколько раз откладывал судебные заседания по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку из-за неявки подозреваемого и его адвокатов.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.

Кроме того, адвокат председателя ОАСК пытался обжаловать это же решение в свою пользу в Киевском апелляционном суде. Однако апелляционный суд производство по жалобе закрыл, поскольку апелляция была подана на решение, которое не подлежит обжалованию.

Ранее в августе Печерский райсуд Киева также удовлетворил жалобу другого подозреваемого по этому делу – заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова. Тем решением суд обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело пленок ОАСК и передать другому органу. Сейчас указанное решение оспаривается в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", – уточнили в НАБУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАБУ просит Венедиктову разрешить арест скандального судьи Вовка - Цензор.НЕТ 4322 просит подругу вовка арестовать соего же кореша НАБУ просит Венедиктову разрешить арест скандального судьи Вовка - Цензор.НЕТ 5969
показати весь коментар
26.11.2020 18:23 Відповісти
101% что эта так называемая г-прокурор не даст согласия на арест этих негодяев.ОАСК обслуживал Коломойского и других мерзавцев а Венедиктова из колоды Кернесовцев которые полностью служат Бене Коломойскому который собственно и давал "добро" что бы Венедиктову протянуть в генпрокуроры надеясь что она посадит Порошенко так как Рябошапка отказался от этой афёры и надежда была на тупую как танк Венедиктову. Но похоже что у этой тоже не хватает ума и видимо скоро и её уберут и за "дело" возьмутся настоящие волки,возможно даже это будут Портнов или Кузьмин.Порошенко это личный враг Бени Коломойского из за которого Беня был вынужден скрываться в Швейцарии и Израиле ,к тому же он потерял свою главную дойную "корову" ПриватБанк и с подачи Порошенко на него открыли кучу дел в США. Теперь у Бени с Порохом личные счёты и он не остановится ни перед чем.А Зеленский и Венедиктова это только инструменты,его личные "инструменты".
показати весь коментар
26.11.2020 18:30 Відповісти
 
 