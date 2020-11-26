"Укрзализныця" допустила первые частные локомотивы к работе на железной дороге

Правление АО "Укрзализныця" утвердило договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге. Речь идет о реализации экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования, которое внедряет Мининфраструктуры.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Укрзализныця" согласовала договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге. И мы в ожидании выхода первых частных компаний на пути "Укрзализныци". Рассчитываю, что договор будет заключен как можно быстрее", – сказал Криклий.

Министр напомнил, что первым участником эксперимента было определено ООО "Украинская локомотивостроительные компания", которое будет осуществлять курсирования частных локомотивов сразу на девяти участках железной дороги на Западной Украине.

По словам Криклия, отбор участников для участия в экспериментальном проекте продолжается, а интерес со стороны рынка оказался значительным.

"Благодаря ему мы сможем протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков. Также это позволит отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуры и исследовать риски в организации безопасности движения при эксплуатации частных поездов на железнодорожной сети общего пользования", – пояснил министр.

Как сообщалось, в конце августа Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".

ООО "Украинская локомотивная компания" с уставным капиталом 3 тыс. грн основано в Киеве в ноябре 2016 года. Его бенефициаром через ООО "Инвестиционная компания "Евразия" указан директор Вячеслав Якубовский.

Как писали Наші гроші, партнером Якубовского по ООО "Украинский локомотивостроительная компания" ранее была Юлия Павличенко – основательница ООО "Максмед Интернешнл", известного ранее массовым блокированием тендеров "Укрзализныци" через АМКУ. У фирмы "Торговый дом "Синергия" Якубовского также был общий директор с ООО "Торум" из группы "Трейд Коммодити".

Все эти четыре компании прописаны в бизнес-центре "Евразия" по ул. Жилянская, 75. Там же рабочий кабинет имеет Андрей Адамовский, инвестор ООО "Трейд Коммодити" и бизнес-партнер ранее влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского.