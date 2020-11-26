Иностранцы приостановили распродажу украинских облигаций внутреннего займа

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов 26 ноября увеличился на 0,3 млрд грн (на 0,4%) – до 74,66 млрд грн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в целом на эту дату портфель ОВГЗ сократился на 0,1 млрд грн (на 0,01%) – до 892,88 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

В то же время портфель облигаций в собственности банков за день сократился на 519 млн грн – до 451,4 млрд грн, в собственности юрлиц – вырос на 211 млн грн, до 33,52 млрд грн, физлиц – сократился на 69 млн грн – до 8,73 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности НБУ остался неизменным – 3234,57 млрд грн.

Как сообщалось, в феврале портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов превышал 127 млрд грн, после чего с марта начал сокращаться.