Минцифры объявило конкурс на разработку цифровой платформы для регионов
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Министерство цифровой трансформации Украины и EGAP (программа "Электронное управление для подотчетности власти и участия общественности") объявляют конкурс на разработку платформы "Дия.Цифрова Громада", которая объединит цифровые проекты всех регионов.
Об этом говорится в сообщении Минцифры в Facebook.
Как сообщается, дедлайн для подачи предложений – 3 декабря 2020 года.
Минцифры отмечает, что создание такой платформы позволит всем регионам начать свою цифровую трансформацию, а гражданам – узнать о возможностях для старта диджитал развития.
Кроме того, по данным министерства, "Дия.Цифрова Громада" даст возможность открыто наблюдать за текущим состоянием цифровизации регионов; подскажет рабочие инструменты для реализации онлайн-проектов; предоставит возможность поделиться успешными практиками внедрения и станет лентой новостей, событий и историй успеха.
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