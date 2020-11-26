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АМКУ разрешил оформить вертодром Януковича на маму экс-нардепа от Блока Порошенко

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АМКУ разрешил оформить вертодром Януковича на маму экс-нардепа от Блока Порошенко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение физлицу-резиденту США Любови Ефимовой, матери народного депутата Украины Максима Ефимова (в прошлом созыве входил во фракцию "Блок Петра Порошенко", в нынешнем – в группу "Доверие"), приобрести долю в размере 100% уставного капитала Fineroad Business LLP (Кингтон, Англия).

Как указывается в решении ведомства, Любовь Ефимова 1 февраля 2019 года приобрела 100% уставного капитала Fineroad Business LLP без получения разрешения органов АМКУ, в связи чем на нее наложен штраф в размере 170 тыс. грн, передает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, Антимонопольный комитет предоставил соответствующее разрешение на осуществление концентрации.

При определении размера штрафа за совершение нарушения регулятором "учтено, что физическое лицо - гражданка США Ефимова Любовь Борисовна обратилась до начала рассмотрения дела о нарушении за получением разрешения на концентрацию".

Согласно решению, на момент совершения сделки компания Fineroad Business LLP была связана отношениями контроля с ООО "Амадеус Ко", которое владеет конгрессно-выставочным центром (КВЦ) "Парковый" по ул. Парковая дорога, 16а в Киеве. Объект представлен зданием общей площадью 22 тыс. кв. м с подземным паркингом, дизельной электростанцией и двумя вспомогательными зданиями.

По данным АМКУ, выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования, связанных с Ефимовой отношениями контроля, за 2019 составила 2,1 млрд грн.

Как сообщалось, в феврале 2019 года на то время народный депутат Максим Ефимов ("Блок Петра Порошенко") признал причастность к покупке фирмы "Амадеус КО", владеющей конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве, который известен, как "вертолетная площадка Януковича".

В начале февраля 2019 года компанию "Амадеус КО" официально оформили на маму депутата. 

Отметим, что в тот же день Голосеевский районный суд Киева по просьбе адвоката "Амадеус КО" снял арест с земельных участков и зданий КВЦ "Парковый", наложенный в рамках уголовного производствв от 1 ноября 2016 года.

Согласно данным судебного реестра, указанное производство было открыто Прокуратурой города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины в отношении должностных лиц Киевсовета и КГГА времен президентства Виктора Януковича.

В рамках расследования было установлено, что строительство КВЦ "Парковый" и вертолетной площадки на склонах Днепра было незаконным, велось без необходимых документов и привело к ухудшению экологической ситуации "путем разрушения ценных земель историко-культурного назначения памятника истории и ландшафта местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долин р. Днепр". Для будущей компенсации нанесенного вреда и были арестованы участки и сооружения комплекса.

Ранее владел Fineroad Business LLP Яшар Ходжаев. Это фамилию можно встретить в деле о банке Александра Януковича. По версии следствия он был одним из звеньев преступной схемы для легализации украденных денег Януковичем. Сейчас КВЦ "Парковый" использует для проведения мероприятий партия "Слуга народа" и президент Владимир Зеленский.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+11
Несколько лет назад какой-то мужик был Секретарем Политсовета СДПУ(о) и вместе с Медведчуком отрабатывал кацапские бабки.Какое это отношение имеет к Порошенко?
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26.11.2020 20:52
+10
Какой-то Лазаренко много лет назад дал зелёный свет фирме Тимошенко - Фирма состригла бабло и вывела 300 Лямов в Швейцарию.... На счетах Лазаренко нашли 200 Лямов и конфисковали дом который он купил за нал в США. В сша его посадили ..... Причём тут Юля вообще....К Лазаренко))))
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26.11.2020 20:04
+9
5 лет назад какой-то мужик входил во фракцию Порошенко. Сейчас мать того мужика, американка что-то там покупает. Какое это отношение имеет к Порошенко?
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26.11.2020 17:32
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5 лет назад какой-то мужик входил во фракцию Порошенко. Сейчас мать того мужика, американка что-то там покупает. Какое это отношение имеет к Порошенко?
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26.11.2020 17:32 Відповісти
Очередная чья то мама видимо купит Гетьмана Сагайдачного или Одесский припортовый, плавать любит она.
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26.11.2020 19:46 Відповісти
Чиясь мама любить ШВИДКІСТЬ (Скорость).
Чиясь мама любить плавать.
Чиясь мама любить літати.
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27.11.2020 13:48 Відповісти
Какой-то Лазаренко много лет назад дал зелёный свет фирме Тимошенко - Фирма состригла бабло и вывела 300 Лямов в Швейцарию.... На счетах Лазаренко нашли 200 Лямов и конфисковали дом который он купил за нал в США. В сша его посадили ..... Причём тут Юля вообще....К Лазаренко))))
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26.11.2020 20:04 Відповісти
Абсолютно никакого! ))) Чисто звезды так совпали. )))
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26.11.2020 20:43 Відповісти
В 90х годах мужик набарыжил акций предприятий кинув простых людей, а сейчас владеет более 190 предприятиями и имеет всех ввиду, в том числе и тебя!
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26.11.2020 20:47 Відповісти
Несколько лет назад какой-то мужик был Секретарем Политсовета СДПУ(о) и вместе с Медведчуком отрабатывал кацапские бабки.Какое это отношение имеет к Порошенко?
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26.11.2020 20:52 Відповісти
Максим Ефремов - обычный донецкий урка регионального разлива, мажоритарщик, который в 14-м подлип к Пороху, сейчас на "Доверии"
но есть в его биографии один темный момент - 1998-1999 гг. - директор Краматорської школи повітроплавання. АМКУ разрешил оформить вертодром Януковича на маму экс-нардепа от Блока Порошенко - Цензор.НЕТ 4182



видать "мама любит повітрьоплавать"


а в целом грязные делишки урки-депутата здесь:
https://antikor.com.ua/articles/249794-maksim_efimov_svoj_sredi_chuhih_chuhoj_sredi_svoih
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26.11.2020 22:01 Відповісти
Да и причем тут Порошенко вообще? Он бизнесмен-миллиардер, но с 1998 рода нардеп или член правительства, то есть не имел права заниматься бизнесом уже 22 года. Но как-то незаметно на политике наварил миллиард.
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26.11.2020 22:36 Відповісти
Natty с вашего позволения можно уточнить?По данным Форбс на данный момент у Порошенко статкы 1,4 млрд долл.Он делит с Пинчуком почетное второе-третье место по уровню самых богатых людей Украины. На первом месте Ахметов.
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27.11.2020 09:59 Відповісти
А сколько денег было потрачено на эту вертооетную площадку, там только одна земля стоит 5 миллн. $, вон гостинницу Днепр в Киеве площадью не более 13 тыс.метров кв. на аукционе выкупили больше 1 миллрд.грн., а это почти 40 миллн. $,что составляет 3 тыс. $ за 1 кв.м.за такую цену пусть покупает, и то если народ даст согласие, потому, как в центре стоимость аренды на недвижимость доходит до 10% годоввх в твердой валюте. Вот на таких примерах власть и призватизирует за копейки народное имущество,как сказал Зеленский:" Бо держава у нас бидна на всіх грошей і майна не вистачає, а тільки на обраних і особливо обдарованих".
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26.11.2020 17:44 Відповісти
"Для будущей компенсации нанесенного вреда и были арестованы участки и сооружения комплекса."
Много чего писалось об этом объекте, но нигде небыло сказано был ли компенсирован нанесенный ВРЕД. Если был, то в каком размере. Или это был лишь повод чтобы передать объект в другие руки после чего о ВРЕДЕ окружающей среде и забыли? Похоже на то.
Источник: https://biz.censor.net/n3233477
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26.11.2020 19:26 Відповісти
ЕГО МАМА любит не только скорость, но и высоту. Эмансипированные дамы, скажу я вам!
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26.11.2020 19:36 Відповісти
У одного мама любит скорость,у второго летать.
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26.11.2020 19:42 Відповісти
як зелений скот збудився одразу почувши прізвище Порошенка..
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26.11.2020 21:09 Відповісти
Ничуть не лучше, чем иные возбуждались услышав Тимошенко. Любое грязное событие подавалось так : такой то такой совершил такое правонарушение. При этом обязательно подчёркивалось, что он член партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Вспомнили? Думаете , что эти хуже тех прежних не зеленых?
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26.11.2020 22:31 Відповісти
Надо признать, что Порох не слишком удосуживался смотреть за своими кадрами. Это верно, потому и влетел. А вместе с ним и вся страна. Правда надо признать и тот факт, что народец этой страны не очень привык думать. И понять простую истину, что решать одну проблему путем создания сотни новых совершенно не стоит, у народа умишка не хватило. Теперь за это придется платить. Дорого.
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26.11.2020 21:34 Відповісти
некоторые заплатят своей жизнью, к сожалению. Советская власть убивала украинцев голодом в 1933 году, Зеленская власть убивает украинцев КОВИДом в 2020м.
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26.11.2020 22:46 Відповісти
Конечно, будут умирать от вируса. Тут мало что пока можно сделать. Да и поведение людей в плане обеспечения своей же безопасности оставляет желать лучшего. Но ведь других проблем можно было избежать. Но не получилось даже этого: своими руками вырыли себе яму.
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26.11.2020 22:54 Відповісти
Почти со всем с вами согласен.Но,не стоит в этом винить только одних людей. Помните хорошую старую поговорку "рыба гниет с головы"? По моему главный виновник , это наша так называемая украинская элита, которая правит нами уже 30 лет, и за все эти годы не удосужилась выстроить единственно правильную систему управления государством, основанную на праве закона и неотвратимости наказания для всех слоев общества. В том числе и для так называемой нашей элиты. А когда страна живет по принципу "для своих все, а для остальных закон" , то потом не стоит во всех проблемах винить тех самых остальных. Это как то не справедливо. Не человечно , что ли .Это продолжение все тех же двойных стандартов. Не правильно так делать.
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27.11.2020 10:18 Відповісти
А в США американцев убивает власть Трампа, а в Германии - власть Меркель, во Франции - власть Макрона. К чему этот выссер? К КОВИДу не была готова не одна система здравоохранения нигде в мире!
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27.11.2020 11:04 Відповісти
Отсутствие партийной гигиены погубило Порошенко и уже губит Зеленского.
Они ничего не учат.
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27.11.2020 02:36 Відповісти
арестованное имущество беглого президента продают по решению суда в один день, отмена ареста и покупка. честный суд вообще не в теме. какая то бабушка выкладивает 2 ярда. происхождение денег? лотерея, наверное. второй суд принает сделку правильной. что ж вы ******** народ а недоумков держите?
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27.11.2020 08:15 Відповісти
В этом деле-главное упомянуть фамилию Порошенко. Украинская профессиональная журналистика.
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27.11.2020 09:19 Відповісти
Согласен с тобой на 100%. Не к "Блоку Петра Порошенко", не тем более к депутатам, которые входили в эту фракцию, Петр Алексеевич никакого отношения не имеет. Журнашлюшки - вывсеврети!
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27.11.2020 11:06 Відповісти
Не ерничай, тролль. Имел к болоку Порошенки. Сейчас лег как и ты под общего хозяина- директора кукольноно театра. Разница между вами в том, шо этот чувак заплатил за участие в Довире Коломойского, а ты выпрашиваешь у Коломойского плату. В том числе из из взяток этого чувака.
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27.11.2020 11:43 Відповісти
Весь свой словесный понос "кто под кого лег" оставь для митингов своей секты. По факту, Порошенко все-таки имеет отношение к своему блоку и тем кто в нем представлен. Т.е. фамилия "Порошенко" упомянута не зря?
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27.11.2020 12:34 Відповісти
Тролль! Употребляй глаголы в правильном времени. Не "имеет", а "имел". А сейчас во время распила площадки имеет отношнение к фракции, хозяином у котрой Игорь Коломойский. Кста, по совместительству и твой фурер.Хотя, тебе пожалуй от него токо пенензы требуются. За пеньонзы ты и мать родную в Кале( город такой) смешаешь.
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27.11.2020 12:40 Відповісти
А подскажи, дорогой сектант, как же такая лживая, скользкая и продажная тварь - Максим Ефимов, попал в блок "святого Петра"? Боюсь обидеть твою тонкую сектантскую натуру, но все же спрошу: Не за деньги ли купил себе место? Я даже таксу знаю: 500 000$ за проходное место в списке. Не, не слыхал? Петя опять не при делах? "Перегибы на местах"?
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27.11.2020 13:00 Відповісти
Конечно, тролль, твой финансовый спонсор,купил 6 лет назад место в БПП, а год назад купил такое же место в блоке у Коломойского. Так, шо, тролляка, на сегодняшеий день, при воровстве у государства вертолетной площадки, чей от депутат? Не рви ротовое отверстие. Оно еще тебе пригодится при дефолте от Бени. Будешь задоволений по самые помидоры.
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27.11.2020 14:03 Відповісти
Ты поосторожней, со словами-то. Получается Петя продавал места в партии? Кощунствоешь! Я слышал у вас в секте "святого Петра" за такое и камнями забить могут.
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27.11.2020 14:11 Відповісти
А шо, Порошенко тебе до сих пор портки портит? А ты их не нюхай. На работе больше ценить будут.
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27.11.2020 17:08 Відповісти
Да вще пох на Порошенко. Просто веселят сектанты "Петра-святого" в попытках доказать что 2Х2=5. А т.к. факты упрямая вещь и спорить с ними бесполезно, то естественно переходят на оскорбления и словесный понос "не о чем".
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27.11.2020 18:25 Відповісти
Правильно, посипака зеленый, факты-вещ оочень упрямая. А факты таковы-депутат -розкрадач держмайна из вашей камарильи. Из депутатской группы Коломойского, который мажоритарный держатель акций цирка. А ты там маааленький зеленый штымп, тужащийся выгородить воровитых посипак уровнем повыше. Работай, тролль.Но, портки ни в коем случае не меняй. На свальбу одень. Будет чем похизуватися.
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27.11.2020 19:31 Відповісти
Твоя сектантская упоротость не позволяет читать. Наверное от злобы, кровь глаза заливает. И если бы не это, то то ты бы увидел что нигде и не одним словом я не защищал и не выгораживал Ефимова. А факты таковы: "депутат -розкрадач держмайна" купил у "святого Пэти" место в БПП. Крыть тебе тут нечем, вот и дышишь ядом и злобой от бессилия. Выдохни, а то лопнешь, не дай бог. Без упоротых жизнь скучна.
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27.11.2020 20:04 Відповісти
Не трололо зеленое! Твой Ехвимов-ЧЛЕН вашей зеленой мешпухи. Купил год назад место в списке у Коломойского. И сейчас является ДЕЙСТВУЮЩИМ депутатом от фракции Коломойского. И сейчас пытается вертолетную площадку спионерить. А 6 лет назад- ваш нынешний Фимов также купил место в БПП. Но главное- таких Фимовых у зеленой власти -вагон и маленькая тележка. Уровень разворовывания бюджета при нынешеих "молодых академиках", выше чем в 90е годы. Одени дырки в бюджете и остались.
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27.11.2020 20:18 Відповісти
Какие некоторые украинские мамы адреналиновые; парк авто, вертолеты. А, одна известная мама сидит приунывшая в хрущевской кухне и думает, что мечтала то жить на старости в Межигорье. Такой облом!
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27.11.2020 10:39 Відповісти
Ура!
Вот теперь Честный Зеля вернёт вертолётную площадку государству, а не просто будет платить маме Ефимова бабло за аренду!!!
Ура!
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27.11.2020 10:39 Відповісти
Мама любит лятать !!!
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27.11.2020 10:54 Відповісти
 
 