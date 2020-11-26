"Укрзализныця" оценила убытки от схемы кражи электроэнергии в 8,5 миллиона

Работники аппарата директора экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" установили факты правонарушений, которые нанесли компании более 8,5 млн грн убытков.

Об этом стало известно в результате служебной проверки регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", филиала "Энергосбыт" и департамента электрификации и электроснабжения "Укрзализныци".

Так, во время служебной проверки деятельности указанных структурных подразделений члены комиссии установили факты самовольного, безучетного и незаконного подключения сторонних потребителей к электросетям филиала "Энергосбыт", что повлекло ущерб на общую сумму более 8,5 млн грн.

По фактам выявленных нарушений и предоставления правовой оценки действиям и бездеятельности работников "Укрзализныци" к дисциплинарной ответственности привлечены 18 работников, еще два человека - к административной. Также трем руководителям различных уровней сообщено о несоответствии занимаемым должностям.

Материалы служебной проверки "Укрзализныця" передала в НАБУ.

Кроме этого, на днях сотрудники СБУ при попытке получить взятку задержали работника филиала "Энергосбыт". Так, Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из подразделений "Киевской дистанции электроснабжения" АО "Укрзализныця" на систематическом получении взяток.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал деньги с коммерсантов за беспрепятственное присоединение и подключение их электроустановок к сетям "Укрзализныци".

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения должностным 100 тыс. грн от одного из предпринимателей. Сейчас проверяется информация о получении злоумышленниками взяток от десятков субъектов хозяйствования, подключенных к электросетям через это подразделение "Укрзализныци".

Фигуранта задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения.