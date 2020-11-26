Руководство Зоны отчуждения объяснило данные датчиков о повышении радиационного фона

Колебания радиационного фона в Зоне отчуждения в последнее время возникли из-за проведения ежегодной плановой метрологической поверки автоматизированной системы контроля радиационной обстановки.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил замглавы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Максим Шевчук, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, ведомство проводит метрологическую поверку датчиков мощности эквивалентной дозы АСКРО на территории Зоны отчуждения каждый год.

Шевчук рассказал, что с 17 ноября ГСП "Экоцентр" совместно с ГП "Киевоблстандартметрология" проводят плановую поверку датчиков мощности эквивалентной дозы для того, чтобы обеспечить достоверность работы АСКРО.

Для проверки ее работоспособности эталонные источники излучения подносят к датчику, вызывает кратковременные колебания радиационного фона (эталонные источники, которые подносятся к датчикам, на различные расстояния и фиксируют разные значения).

Замглавы ГАЗО уточнил, сто сегодня на проверке одновременно находятся около 11 датчиков. Срок проверки одного датчика составляет около 1 часа.

Также спикер отметил, что сейчас никаких чрезвычайных ситуаций в Зоне отчуждения не происходит, а радиационный фон находится в пределах обычных для зоны отчуждения уровней.

Щевчук пояснил, что информация, распространенная ОО "Save Dnipro" о повышении радиационного фона, была сгенерирована ботом, который автоматически использует официальные и открытые данные, которые в автоматическом режиме обновляются и размещаются на интернет-карте ГСП "Экоцентр". Без профессионального объяснения эта информация вызвала беспокойство в обществе.

В ГАЗО уточнили, что поверка датчиков будет продолжаться до 11 декабря в Зоне отчуждения и повлечет кратковременные повышения индикации радиационного фона только на тех датчиках, которые будут проверяться. Это будет зафиксировано автоматизированной системой контроля радиационной обстановки и показано соответственно на интернет-карте.

В ведомстве пообещали заранее размещать графики проведения работ, которые могут вызвать искусственное повышение радиационного фона.

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Напомним, радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) Государственного специализированного предприятия "Экоцентр".

АСКРО - это система радиационной безопасности, которая создается вокруг радиационно опасных объектов и радиационно опасных территорий. АСКРО выполняет круглосуточный сбор, обработку информации о радиационном состоянии на территории зоны отчуждения для своевременного выявления превышений установленных контрольных уровней и подготовки проекта оперативного управленческого решения.

Основной элемент системы – автономный датчик измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения GammaTracer.

В состав АСКРО входят 39 регламентных и 18 внерегламентных датчиков измерения МЭД "Gamma TRACER", которые расположены на территории всей Зоны отчуждения, промплощадки ЧАЭС и в г. Славутич. Информация с датчиков поступает в оперативно-диспетчерский центр (ОДЦ), который расположен в пгт. Чернобыль, по радиоканалу и автоматически обрабатывается с помощью ПО "DataEXРERT".

Наблюдение за постами измерения МЭД ведется круглосуточно 1 раз в час, а в случае превышения контрольного уровня система автоматически переходит в аварийный режим и информация с датчиков передается 1 раз в 2-5 минут. Также есть возможность наблюдать онлайн информацию о МЭД с постов контроля на интернет-портале (www.srp.ecocentre.kiev.ua). Вся эта информация является открытой для общественности.

Начиная с 17 ноября специалистами ГП "Киевоблстандартметрология" для датчиков измерения МЭД "Gamma TRACER" в ближней зоне была проведена метрологическая поверка.

В соответствии с методикой метрологической поверки указанные датчики облучались стандартным источником высокой мощности. Проведение этих работ привело к повышению МЭД на 1,5-2 часа точечно на тех датчиках, проверяются.

Начиная с 19 ноября датчики измерения МЭД "Gamma TRACER", которые ранее были сняты, работают в обычном режиме. Вторая часть датчиков будет проходить поверку с 7 до 11 декабря.