В Офисе Зеленского не видят оснований для отставки Шмыгаля

Для отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля нет никаких оснований.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.

"Эти слухи я видел действительно в социальных сетях, у различных экспертов. Под этими слухами вообще нет никакой основы. Денис действительно необходимый человек, у которого есть команда, и который сейчас работает на то, чтобы преодолеть несколько проблем, которые сейчас есть в стране. Это и COVID-19, и кризисная ситуация в экономическом плане, которая есть не только в нашей стране", – сказал Тимошенко.

По мнению замглавы ОП, такие слухи могут появляться по причине того, что Шмыгаль "кому-то невыгоден".

"Нельзя быть полностью довольным или недовольным каким-либо человеком. Это без привязки к Денису Шмыгалю. Конечно, бывают какие-то вопросы, так они и решаются. Для этого и есть рабочие моменты, чтобы их решать. Вот и все. Тут нет никакой основы (для отставки Шмыгаля, – ред.)", – добавил Тимошенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

С февраля Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий, до этого работал главой Ивано-Франковской ОГА.

До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.