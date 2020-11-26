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банкнота (117) гривня (1194) НБУ (8364) Каденюк (2)

Нацбанк впервые выпустил вертикальную сувенирную банкноту. ФОТО

Новини БізнесЦензор Фінанси

Нацбанк впервые выпустил вертикальную сувенирную банкноту. ФОТО

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 26 ноября, выпустил первую сувенирную неплатежную банкноту с вертикальным дизайном "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины".

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, тираж банкноты составляет 50 тыс. штук, в том числе 40 тыс. шт. – в сувенирной упаковке.

"Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности – оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего). Банкнота изготовлена ​​на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками)", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в толщу бумаги введена 1,5-миллиметровая защитная лента параллельно меньшей стороне банкноты, а также защитные волокна, которые приобретают флуоресцентное свечение под действием ультрафиолетовых лучей.

Банкнота размером 80 × 170 мм отпечатана с помощью офсетного, интаглио, трафаретного и высокого способов печати с использованием защищенных красок.

Над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Приобрести банкноту "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины" можно будет в пунктах продажи НБУ и в банках-дистрибьюторах.

Нацбанк впервые выпустил вертикальную сувенирную банкноту 01

Автор: Михайло Орлюк
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ну вот..а то работники гознака жалуюца на безработицу! Так держать! побольше штампуйте сувенирного фуфла глядишь современем превратица в оборотную купюру
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27.11.2020 09:24 Відповісти
Многие делают сувенирные. Это выгодней чем из золота или серебра штамповать. Есть деньги стран которых нет.
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27.11.2020 09:30 Відповісти
биткоин ?
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27.11.2020 18:25 Відповісти
это ты сейчас подымаешь свой кошерный (на самом деле лишнехромосомный) хвост на национальную валюту Украины и Национальный банк Украины? все верно? Нацбанк впервые выпустил вертикальную сувенирную банкноту - Цензор.НЕТ 5655
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27.11.2020 20:59 Відповісти
если это банкнота, то она должна иметь хождение наравне с остальными. если это сувенирная бумажка (что мы и имеем), то нафига обозначать это как банкнота?
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27.11.2020 17:37 Відповісти
назовите "дорогая открытка" и не будет вопросов
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27.11.2020 17:37 Відповісти
любая банкнота и есть бумага иногда дорогая иногда не очень
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27.11.2020 18:25 Відповісти
погугли значение слова "банкнота" может козлёночком не станешь тогда Нацбанк впервые выпустил вертикальную сувенирную банкноту - Цензор.НЕТ 697
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27.11.2020 21:00 Відповісти
погуглил
Банкно́та (банкно́т[1][2]) (от англ. bank - банк и англ. note - расписка) - денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания
может тебе что-нибудь погуглить?
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29.11.2020 16:43 Відповісти
 
 