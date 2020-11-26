Госгеонедр выставит на аукционы четыре участка с залежами руд золота

Государственная служба геологии и недр Украины намерена выставить на электронные торги четыре участка с залежами руд золота.

Об этом сообщил глава ведомства Роман Опимах в Facebook.

"Анонсировали долгожданные инвестиционные предложения - участки с залежами руд золота. Четыре объекта - площадь Желтоводская, участки Балка Широкая (оба объекта - Днепропетровская область), Квитковская и Майская (оба - Одесская область) - предлагаем для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на пять лет", - написал Опимах.

При этом участки Квитковская и Майская могут рассматриваться как один инвестиционный объект.

По словам Опимаха, Украина имеет значительные запасы золота, "по подсчетам - около 3 тыс. тонн".

"Но мы не используем свой потенциал, а золото, которое используется в производствах, завозят из-за границы. Зато, если удастся привлечь инвестиции в разработку золотоносных участков, будем иметь положительный эффект не только на развитие собственной добычи, но и на развитие инфраструктуры, сопутствующих производств и в целом на ВВП страны", - констатировал глава Госгеонедр.

Опимах добавил, что первый аукцион по золотоносному объекту (площадь Желтоводская) состоится 23 декабря.