Госпредприятие Минздрава купило защитные костюмы для медиков на 40% дешевле расчетов Степанова

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) подписало договор с ООО "Текстиль-контакт" на поставку 152,9 тыс. медицинских защитных костюмов на сумму 45,87 млн грн.

Согласно контракту, размещенному в системе ProZorro, костюмы будут поставлены до конца декабря на склады ГП "Укрвакцина" в Киевской области, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, стоимость одного костюма составит 300 грн.

Как сообщалось, Министерству здравоохранения еще в мае из Фонда борьбы с СOVID-19 выделили 2,4 млрд грн на средства защиты для медиков, в том числе на закупку защитных костюмов Минздрав планировал направить большую часть из выделенной суммы – 2,14 млрд грн.

Тогда в Министерстве заложили в свои расчеты 488 грн за один костюм. Однако, если сравнить цену, по которой такие же по характеристикам костюмы закупают благотворители, то разница на всей партии может составить более миллиарда гривен.

Кроме того, ГП "Медицинские закупки Украины" еще до выделения средств из Фонда пыталось купить их по 245 грн за штуку именно у ООО "Текстиль-Контакт". Но тогда Минздрав отменил закупку и нашел другого поставщика китайских костюмов с ценам вдвое выше.

"Текстиль-Контакт" – одна из крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины, основана в 1995 году. В настоящее время представляет собой холдинг, объединяющий различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды.

Компания имеет швейные фабрики в Киеве, Одессе, Лубнах и Чернигове, собственное производство тканей в Чернигове.

В холдинге работает 1300 человек, размер оборота "Текстиль-Контакт" не разглашает последние несколько лет (в 2017 году он составил около 850 млн грн).