ЗТМК увеличит производство продукции на 50% в 2021 году, – ФГИ

В Фонде государственного имущества Украины (ФГИ) разработали план финансового спасения Запорожского титано-магниевого комбината, который под управлением менеджмента Дмитрия Фирташа накопил 1,2 млрд грн задолженности и оказался под угрозой остановки.

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества, реализация плана позволит увеличить производство продукции ЗТМК на 50% уже в апреле 2021 года и сделать завод безубыточным.

ФГИ напоминает, что на данный момент счета ЗТМК заблокированы судом, а уровень производства серьезно снизился за последние годы. На предприятии долгое время не происходила модернизация, что обусловило падение конкурентоспособности комбината.

Стабилизировать положение предприятия поможет включение ЗТМК в список объектов приватизации, соответствующее постановление Кабинета министров вступило в действие 25 ноября.

Включение ООО "ЗТМК" в перечень объектов приватизации позволит остановить все исполнительные производства и обеспечить дальнейшую стабильную работу предприятия, говорится в пояснительной записке к документу.

"Проект соответствующего постановления разработан в рамках выполнения созданного Фондом госимущества и ООО "ЗТМК" плана по финансовому оздоровлению завода, и направлен, в первую очередь, для активизации нормы п. 12 ст. 34 закона "Об исполнительном производстве", которая останавливает совершение всех исполнительных действий в отношении государственных предприятий или пакетов акций (долей) хозяйственных обществ при их включении в перечень объектов малой или большой приватизации. Это позволяет открыть новый расчетный счет для осуществления производственной деятельности и модернизации предприятия", – пояснили в Фонде.

Согласно планам ФГИ, модернизация позволит снизить себестоимость продукции и увеличить объемы производства на 50% с апреля следующего года. Это сделает ЗТМК безубыточным.

Напомним, ООО "ЗТМК" – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана.

В 2013 году 49% акций компании были переданы Tolexis Trading Limited Дмитрия Фирташа в обмен на обязательства инвестировать в модернизацию ЗТМК $110 млн.

Однако обязательства не были выполнены, состояние предприятия ухудшилось, а объем месячного производства снизился с 900 тонн до 420 тонн. Бывшие руководство завода подозревают в разворовывании 492 млн грн и продаже продукции аффилированным компаниям по заниженным ценам.

Оставшиеся 51% акций принадлежат государству. На данный момент управление предприятием вернулось к Фонду госимуществом. САП и НАБУ ведут судебный процесс по возвращению государству остальных 49% акций.