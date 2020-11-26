Застройщики выкупили здание "Киевпроекта" в центре Киева

ООО "Спецрентфинанс", собственник которого входит в строительную группу Perfect Group , которую связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко, приобрела 47,2% акций ПАО "Киевпроект".

Согласно сообщению "Киевпроекта" в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое же количество акций приобрело ООО "Джемп", передает Интерфакс-Украина.

В то же время кипрская "Трейлори Венчерз Лимитед", ранее владеющая 98,7% голосующих акций "Киевпроекта", вышла из состава его акционеров.

ООО "Спецрентфинанс" занимается предоставлением в аренду и эксплуатацией собственной или арендованной недвижимости. Согласно данным Единого госреестра, владельцем 100% уставного капитала ООО в размере 6 млн грн выступает ООО "Спецбудинвест-17". Конечными бенефициарами указаны Олег Тимошенко и Василий Шомонка. Компания входит в строительную группу Perfect Group.

ООО "Джемп" создано тлько 10 ноября 2020 года. По данным Единого госреестра, основным видом его деятельности является управление недвижимостью. Собственником и руководителем ООО указан Дмитрий Райчук.

"Киевпроект" основан в 1937 году. Является одной из старейших и крупнейших проектных организаций Киева. Занимается разработкой проектно-сметной документации в сфере градостроительства, инженерных сетей, транспортных развязок, разработкой проектов реконструкции и др. "Киевпроекту" принадлежит 16-этажное здание по ул. Богдана Хмельницкого общей площадью около 25 000 кв м.

Как сообщалось, Госархстройинспекция в сентябре 2019 года выдала разрешение на строительные работы на объекте "Реконструкция имущественного комплекса – здания "Киевпроект" под многофункциональный комплекс по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Шевченковском районе г. Киев".

В декабре 2017 года Департамент градостроительства выдал "Киевпроекту" градостроительные условия и ограничения, в которых согласовал реконструкцию здания, в ходе которой будет построен "многофункциональный комплекс", включающий две жилые секции на 304 квартиры. Спроектированная высота комплекса – 100 метров (ориентировочно – 33 этажа), хотя согласно Генплану на этом участке допустимо строительство домов не выше 4-11 этажей. Фактический процент застройки участка составляет почти 90%, что в три раза превышает допустимый процент застройки.

Подрядчиком строительства является ООО "Ника Лтд". Это предприятие входит в группу компаний Perfect Group, которую связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

Исаенко является бизнес-партнером Андрея Вавриша – друга главы Офиса президента Андрея Богдана и бывшего заместителя руководителя Департамента градостроительства КГГА. После увольнения в 2015 году Вавриш позиционирует себя как девелопер Saga Development.

Saga Development Вавриша в декабре 2019 года представила совместный с Perfect Group проект реконструкции территории "Киевпроекта" и соседнего исторического здания. На участке планируется построить двухуровневый подземный паркинг, проект также предусматривает строительство жилья.

Напомним, весной 2018 года совладелец девелоперской компании UDP и аэропорта "Жуляны" Василий Хмельницкий продал свою долю в компании Traylory Ventures, которой принадлежит 94,4% в ПАО "Киевпроект", группе инвесторов во главе с Денисом Бассом. Во времена Леонида Черновецкого Басс был первым замглавы КГГА.